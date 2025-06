Rematch – Un jeu lancé trop tôt dans le grand bain ?

Après l’excellent et multi-récompensé, Sifu, le studio SloClap est de retour aux affaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur nouvelle création, Rematch a de nombreux arguments à faire valoir pour rapidement devenir viral. Un jeu de football multijoueurs résolument arcade, dans le pur esprit d’un match de cour de récréation, le potentiel est présent. Et l’impressionnante mobilisation des joueurs lors des différentes phases de bêta prouve que le concept a intrigué pas mal de monde.

Mais alors que le jeu est officiellement sorti hier (notre test suivra dans les prochains jours), les joueurs ont rapidement été surpris par l’absence d’une fonctionnalité importante. Sorti sur PS5, Xbox Series S/X et Steam, le jeu ne dispose pour l’instant pas de crossplay entre les différents systèmes. Pour un jeu uniquement jouable en multi, et proposé au prix de lancement de trente euros, ça pourrait coûter cher. Dans le domaine du jeu service multijoueur, on sait que la période de lancement est primordiale, et le moindre couac peut rapidement mettre en péril l’avenir d’un titre. D’autant plus dommageable qu’on ne comptait pas moins de quarante-mille joueurs en simultané sur Steam hier en fin d’après-midi.

Pourtant, le studio l’assure, il ne s’agirait que d’un retard et toutes les équipes seraient actuellement à pied d’oeuvre pour rattraper cette grosse erreur de timing et permettre aux joueurs de tous horizons de s’allier ou de s’affronter en cross plate-forme.

« Nous avons fait tout notre possible, mais le crossplay est un sujet complexe, particulièrement pour une petite équipe de développement comme la notre. Nous n’avons malheureusement pas pu le finaliser pour le lancement du titre. » L’équipe du studio SloClap

Ce manque est cependant loin d’être le seul d’après les premiers retours joueurs. Bien que bénéficiant de bons avis, Rematch pêcherait encore sur de nombreux points. Dans son communiqué, le studio avance notamment travailler sur certaines mises à jour qui pourraient voir le jour au mieux en fin d’année. Finalement, on en viendrait presque à se demander si le jeu ne serait pas sorti quelques semaines trop tôt ? On ne l’espère pas, tant il a des qualités à faire-valoir, mais si les nombreux défauts mis en avant par les premiers utilisateurs ne sont pas rapidement patchés, nul doute que la la communauté pourrait rapidement déserter.