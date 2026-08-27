Matelotes – Le prochain jeu d’ARTE lèvera l’ancre début 2027

Après Looking for Fael, le studio français La Poule Noire s’associe à nouveau avec ARTE pour nous proposer Matelotes. Les jeux édités par la chaîne franco-allemande sont bien souvent synonymes de qualité et d’originalité : aux commandes d’un équipage de matelotes incompétentes, il nous faudra retrouver une poule volée. Les premières images semblent promettre un gameplay varié, au-delà de l’étiquette « rogue-lite » apposée sur la fiche Steam du jeu.

À l’aventure moussaillons

Le Royaume de Sauzic est sens dessus dessous depuis la disparition de la poule royale. La mission de notre matelote et son équipage sera de voguer sur les mers pour la ramener et décrocher la récompense promise. Pour ce faire, il faudra trouver de nouvelles recrues, les entraîner pour développer leurs compétences et les assigner aux diverses tâches sur le navire. Le but sera donc de trouver le bon équilibre entre les différentes capacités pour mener la quête à bien, d’autant plus que l’équipage est notoirement incompétent.

L’aspect rogue-lite se retrouvera aussi dans les phases de navigation : à chaque expédition, une nouvelle carte sera générée procéduralement. Il faudra planifier son itinéraire et mettre à profit les compétences de l’équipage et s’assurer que les matelotes restent en pleine forme tout au long de l’aventure, jusqu’au prochain trajet.

L’originalité de Matelotes, en plus de son humour, semble venir du mélange des genres qu’on devrait y trouver. Quatre factions parcourent le royaume, chacune avec ses aspirations. On pourra parler avec elles et les influencer pour changer le cours de l’histoire (on nous promet en tout cas que nos choix auront de réelles conséquences sur le déroulement des parties).

La bande-annonce nous montre que la résolution des conflits avec les divers PNJ se fera avec des lancers de dés, peut-être avec des modificateurs donnés par nos matelotes ? Le titre aura aussi une phase d’exploration sur les différentes îles, sans doute pour récupérer des ressources pour notre équipage et permettre à notre navire d’aller plus loin sur les mers. Beaucoup d’éléments avec lesquels jongler, ce qui devrait donner une dimension tactique à chaque partie.

Un cocktail qui rappelle la gestion d’équipe imprévisible du tout récent Sovereign Tower. Reste à voir si cette boucle de gameplay, combiné à l’humour des dialogues, saura tenir sur la longueur sans lasser. Une démo jouable de Matelotes est disponible jusqu’au 30 août, pour une sortie en accès anticipé prévue début 2027.