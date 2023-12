Like A Dragon (Yakuza) – Vers un record des précommandes

Malgré un âge avancé (le premier titre est sorti au Japon en 2005 !), la licence Like a Dragon, anciennement connue sous le titre Yakuza en occident, ne s’est jamais aussi bien portée ! En effet, le « nouveau » directeur des studios Ryu Ga Gotoku, Masayoshi Yokoyama, qui a pris la relève après le départ de Toshihiro Nagoshi, a déclaré :

« Les précommandes se passent bien. Je pense que nous allons battre un record en termes de précommandes. À l’heure où je vous parle, il n’y a pas de projet pour mettre Infinite Wealth au catalogue du Game Pass » (propos issus d’une interview pour un média japonais et retranscrite par xccftech.com, traduits par la rédaction)

Infinite Wealth, est, pour rappel, le sous-titre du prochain gros jeu Like A Dragon qui nous permettra de découvrir la suite des aventures d’Ichiban Kasuga, héros du septième épisode. Si la fin de la citation peut en décevoir quelques-uns, il faut noter le « à l’heure où je vous parle », qui indique que la décision de ne pas mettre le jeu au menu du Game Pass n’est pas définitive, et ne concerne que le jeu « day one ». Il serait étonnant qu’après quelques mois, le jeu ne finisse pas, comme absolument tous les autres jeux de la saga, par être disponible sur le service de Microsoft.

Comme il aurait été étonnant que le distributeur casse cette belle dynamique de précommandes (et d’achats ensuite) en mettant immédiatement le titre sur un service de jeux à la demande, même si, et c’est souvent pointé du doigt, le Game Pass ne semble pas nuire tant que ça (voire pas du tout) à la vente au détail. Ainsi, Like a Dragon: Gaiden est sorti « day one » sur le service par abonnement de Microsoft, et s’est pourtant vendu « deux fois plus que prévu » (d’après Masayoshi Yokoyama).

Cette parution dès sa sortie sur le Game Pass avait pour but de faire venir à la saga de nouveaux joueurs. Car l’éditeur a désormais de grandes ambitions pour le jeu. On se souvient que le projet initial du premier épisode présenté par Nagoshi avait d’abord été rejetée par les producteurs, trouvant l’idée trop centrée sur le Japon et le titre incapable de parler au public international. Aujourd’hui, plus de 75% des joueurs sont ce public international. Like A Dragon s’est ainsi vendu à 1,8 millions de copies (soit plus ou moins le double des ventes réalisées par Yakuza 6 !), dont « seulement » 400 000 exemplaires vendus sur le sol japonais.

On souhaite évidemment un plus grand succès encore à Infinite Wealth, ce qui permetrrait à cette licence qu’on adore de vivre encore de belles années. En 2025, on fêtera les 20 ans de la saga ! Like a Dragon Infinite Wealth sortira le 26 janvier prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur les consoles d’ancienne génération, PS4 et Xbox One.