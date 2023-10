Like A Dragon: Infinite Wealth – Quand Animal Crossing rencontre des yakuzas

S’il y a bien une licence dont les fans s’apprêtent à dévorer dans cette folle jungle que représente cette fin 2023/début 2024 en matière de sorties de jeux vidéo, c’est bien Like A Dragon ! Les amoureux de la saga démarreront déjà les hostilités début novembre avec le retour aux affaires du héros iconique de la licence Kazuma Kiryu après son départ émouvant à la fin de Like A Dragon 6.

Mais le plat de résistance restera bien sûr la suite numérotée de la saga, Like A Dragon: Infinite Wealth qui déploiera ses ailes le 26 janvier prochain. Le titre contera la suite des aventures d’Ichiban, personnage haut en couleurs introduit dans l’opus précédent.

La saga Like A Dragon a pour habitude d’abriter un paquet de mini-jeux divers et variés. On pense notamment au mode gestion d’entreprise du sept qui vous faisait débuter en tant que tenancier d’un petit commerce de biscuits jusqu’à devenir patron d’une multinationale ou encore celui de manager de cabaret du préquel, terriblement addictif et dont la musique reste encore ancré dans le tête bien des années plus tard (pour le plaisir des oreilles).

Le huitième opus ne fera pas exception à la règle. Un nouveau trailer est venu nous détailler un gros morceau de son contenu annexe. Laissez derrière vous les combats de coqs inhérents à l’univers du jeu pour tomber sous la charme de la vie insulaire avec l’île Dondoko ! Imaginez Animal Crossing qui croise l’univers façonné par Ryu ga Gotoku, donc comme le trailer le laisse présumer dans une version bien plus déjanté et loufoque. Comme dans le jeu Nintendo, il vous sera possible de pêcher, collecter des matériaux et des insectes mais également crafter des meubles pour aménager votre maison.

Plus que votre demeure, il s’agira de modeler l’île entière pour y accueillir des touristes. Prenez garde, comme souvent dans la licence, la baston ne sera jamais loin et parmi vos visiteurs se cacheront des méchants dont il faudra vous débarrasser. Voilà encore un mini-jeu qui promet de nous vampiriser de très nombreuses heures de jeux supplémentaires durant ce Like A Dragon: Infinite Wealth. Mais bon, comme le dit si bien l’adage, quand on aime, on ne compte pas.