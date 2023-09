Like A Dragon: Infinite Wealth – Date de sortie, histoire, casting…

Il fallait être matinal ce mercredi 20 septembre pour suivre le RGG Summit Fall dédié aux deux prochains titres du studio, à savoir Like A Dragon Gaiden et sa suite numérotée de la série, Like A Dragon: Infinite Wealth. Pour le coup, on a vraiment pu faire le plein d’infos ! Pour commencer en douceur, Ryû Ga Gotoku nous présentait la cinématique d’ouverture de Gaiden ainsi que sa musique. Elle accompagne les déambulations de Kazuma Kiryu dans les rues de ce qui semble être Kamurocho, veste à l’épaule. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas la joie pour le dragon de Dojima…

Mais la véritable star de l’événement était évidemment Like A Dragon 8 qui aura joui d’une longue tribune durant le direct via une bande-annonce de plus de dix minutes ! On en apprend notamment plus sur l’histoire du jeu. Poussé par Sawashiro, l’ancien capitaine de la famille Arakawa, ce joyeux luron d’Ichiban file à Hawaï à la recherche de sa mère. Bien sûr, cela va vite tourner au vinaigre et il devra se frotter à la mafia chinoise des Barracudas (Alexandrie, Alexandra) ! On retrouve à sa tête l’excellent Dany Trejo, bien sûr armé d’une machette pour l’occasion, rejoignant de ce fait la longue tradition des cameos dans la saga (on pense notamment à Takeshi Kitano dans Yakuza 6 et même encore plus récemment à l’acteur de drama Kim Jae-Wook, prochain antagoniste dans Like Dragon: Gaiden). La bande-annonce révèle également l’arrivée de deux nouveaux compagnons : Tomizawa et Chitose. Ils viendront compléter le casting de compagnons déjà bien fourni avec le retour de la fine équipe déjà présente dans Like A Dragon 7. Kiryu sera également de la partie pour prêter main-forte à Ichiban, le direct se permettant même de balancer une bombe sur le futur de Kazuma qui fera face à son plus grand ennemi depuis les débuts de la licence.

Du point de vue du gameplay, Like A Dragon: Infinite Wealth conservera la révolution effectuée avec Like A Dragon 7 en optant encore une fois pour du tour par tour. On salue par ailleurs les efforts effectués par les développeurs pour tenter de retranscrire le côté beat’em all de Kazuma Kiryu avec des possibilités de briser la boucle de gameplay pour se déplacer durant les combats et également les différentes techniques qui demanderont d’effectuer des séquences de touches précises. Les invocations en combat font leur retour, avec des techniques toujours aussi loufoques mettant en scène des personnages très connus de la saga. Le titre brillera par la générosité en nombre de ses mini-jeux qui respecteront à la lettre l’ambiance insulaire d’Hawaï ! On y retrouvera du surf, des cours de hula et même un tout nouveau jeu de livraison pour vous la jouer Uber Eats sur les îles ! Ils viennent rejoindre la liste habituelle des activités déjà disponibles dans les autres opus comme le karaoké, les bornes d’arcade et les bar à hôtesses.

Vous l’aurez compris, Like A Dragon 8 devrait normalement fourmiller de tout ce qui a toujours rendu cette saga si unique : un contenu gargantuesque, des enjeux narratifs qui promettent de nous faire chialer, des activités annexes moins sérieuses et un gameplay qui paraît toujours aussi attractif de prime abord. Like A Dragon: Infinite Wealth sortira le 26 janvier 2024… Le même jour qu’un certain Tekken qui fêtera également sa huitième itération.