Like a Dragon Gaiden confirme le passage au tout dématérialisé

L’annonce de la sortie d’Alan Wake 2 en édition numérique uniquement avait provoqué un petit remouchez les joueurs. Ce sera en effet la première fois qu’un titre de cette ampleur se passe d’une distribution physique. Un mode d’édition qui pose énormément de questions aux collectionneurs, évidemment, aux inquiets de la conservation des œuvres, mais aussi aux boutiques de jeux vidéo. La première fois, mais certainement pas la dernière, puisqu’on apprend aujourd’hui qu’un autre jeu de taille se passera de disque : Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erase His Name. Ryu Ga Gotoku, le studio qui développe les jeux Like a Dragon, a ainsi tweeté :

Like A Dragon Gaiden n’est autre que la prochaine entrée de la saga Yakuza (désormais Like a Dragon) et le retour de Kiryu aux affaires. On se souvient que le héros charismatique des six premiers jeux organise sa propre disparition à la fin de Yakuza 6, afin de protéger ses proches de toutes représailles. Or, il semblerait qu’un mystérieux personnage veuille le faire sortir de l’ombre… Ce qui entrainera Kiryu dans une spirale de violence (ce qu’il appelle aussi : la routine).

C’est un peu symbolique qu’un jeu de la saga Yakuza soit parmi les premiers à faire la bascule du tout numérique. Par le passé, la série nous a en effet proposé des éditions collectors parmi les plus soignées, qui ont toujours su éviter l’écueil de la figurine moche en résine. On se souvient par exemple du porte cartes de visite en acier gravé des motifs des tatouages de Kiryu et Majima offert avec la « business edition » de Yakuza Zero, ou des verres à whisky, là encore gravé et accompagnés de pierres refroidissantes, compris dans l’édition After Hours. De beaux cadeaux, mais qui restent incomparables à l’édition Famitsu DX Pack de Like a Dragon Ishin, sortie en 2014 au Japon, et qui était livrée avec une bouteille de saké ornée du dragon de Kiryu !

Des éditions soignées et spectaculaires qui seront abandonnées en même temps, hélas, que le format physique. Like Dragon Gaiden sera une aventure « spin off », comme l’était le récent Like a Dragon Ishin. On garde espoir que pour la prochaine entrée « canon », Like a Dragon 8, suite des aventures d’Ichiban Kasuga, Ryu Ga Gotoku saura nous proposer l’une de ces belles éditions collector dont il a le secret.