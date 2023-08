Like A Dragon Gaiden – Kiryu signe son retour à coups de poing

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (si vous l’avez lu à voix haute, vous pouvez respirer), c’est déjà pour le 9 novembre prochain ! Grâce à une longue vidéo de sept minutes, on a pu en apprendre davantage sur le retour aux affaires du gendre idéal, aussi adroit avec ses poings que pour parler avec son cœur, Ky… Joryu !

On vous laissera le plaisir (ou non) de découvrir l’histoire et les raisons qui poussent notre héros à se remettre en selle. Le trailer est aussi l’occasion de détailler son gameplay. Lors de vos affrontements, il vous sera possible de switcher entre deux styles de combats bien distincts, d’abord le classique style yakuza propre à Kiryu et l’autre Agent vous permettra des actions complètement loufoques et plutôt amusantes grâce à l’utilisation de différents gadgets.

Les activités annexes, qui font le sel de la saga, seront évidemment de la partie. Comme souvent, quelques recyclages dans les mini-jeux proposés : golf, bornes d’arcade, la karaoke avec espérons-le un petit Baka Mitai dans les pistes musicales jouables et même un cabaret avec des hôtesses en live action . Comme bien souvent avec la saga, il s’agira de prendre de la hauteur pour accepter ce type d’écarts.

Le jeu se munira également d’une démo jouable inédite, débloquée à la fin de Gaiden, de la prochaine itération numérotée de la série Like A Dragon 8 :Infinite Wealth. Elle servira à faire le lien entre les deux titres. Important à préciser : les scènes qui s’y dérouleront seront inédites à cette version d’essai et ne se retrouveront donc pas dans le titre. De quoi convaincre, peut-être, les derniers réfractaires.

On peut aisément se poser des questions sur la légitimité d’un come-back total du légendaire dragon de Dojima, tant Like A Dragon 6, dans les thèmes qu’il abordait : la filiation, l’héritage ou encore cet éternel paradoxe japonais entre les traditions et la modernité, comme dans sa fin émouvante et très à propos lorsqu’on se penche sur l’évolution du personnage tout le long de la saga, semblait offrir la porte de sortie idéale à son personnage principal.

On ne boudera quand même pas notre plaisir, surtout si le jeu atteint les standards de qualité des derniers jeux Ryû ga Gotoku ! Et on fera encore moins les difficiles quand on verra Kiryu tomber le haut comme lui seul en a le secret.

En espérant que les deux prochaines aventures de Kazuma Kiryu s’apparentent à un chant du cygne. Pour tendre par la suite, on l’espère, vers des apparitions plus exceptionnelles. Il serait dommage de rentrer dans le fan service bête et méchant et dans l’histoire de trop… Surtout que son successeur, Ichiban Kasuga, a tout pour reprendre le flambeau de la meilleure des manières qu’il soit.