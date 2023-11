Preview Like a Dragon: Infinite Wealth – Les deux font la paire

Avec Like a Dragon Gaiden est livrée une démo du prochain grand jeu de la saga, Like a Dragon: Infinite Wealth. Le titre sera la huitième installation de la série, mais aussi le premier grand jeu réalisé sans le créateur de la saga, Toshihiro Nagoshi (Like a Dragon Gaiden n’étant qu’une virgule permettant de faire le lien entre les histoires de Kiryu et d’Ichiban Kasuga).

Pour marquer cette rupture, le studio Ryu Ga Gotoku décide de situer son histoire loin de Kamurocho, loin du Japon même, en envoyant ses héros à Hawai. Une rupture qui se voit à l’écran, Honolulu, la ville où se passe la démo (et probablement la majeure partie du jeu) nous offrant de jour un magnifique ciel bleu qu’on a peu l’occasion de voir d’habitude. D’abord parce que les aventures de Kiryu et Ichiban se déroulent pour une grande part la nuit, mais aussi parce qu’on est assez souvent entouré de gratte-ciel. A Honolulu, l’échelle est différente, les bâtiments plus bas, l’architecture change aussi. Un décor qui ne révolutionnera pas fondamentalement la série, mais qui, en retirant la fameuse arche de Kamurocho du paysage, marque aussi ce virage.

Côté gameplay, on reste sur les bases de Yakuza 7 / Like a Dragon, avec ce combat au tour par tour dont les règles ne semblent pas avoir changé. Le système a néanmoins été affiné, notamment quant au positionnement des personnages, et à l’utilisation d’objets de l’environnement, qui était un peu aléatoire dans l’épisode précédent.

Kiryu se voit lui doté d’un pouvoir spécial propre au Dragon de Dojima : après avoir chargé une barre d’énergie, on peut lancer un mode beat em’ all (limité dans le temps) et aller rosser les ennemis à la manière d’un jeu Yakuza classique. Une très bonne idée, qui permet aussi de faire le lien entre les deux systèmes de jeu, entre les « anciens » jeux Yakuza et leur version moderne Like a Dragon. Les attaques spéciales en général sont toujours aussi spectaculaires et décalées, comme celle d’un personnage qui convoque un taxi où il installe l’ennemi, avant d’envoyer le véhicule se fracasser dans une explosion digne d’une production Jerry Brukheimer.

Et oui, Kiryu, affublé d’un nouveau look qui fait peut-être un peu trop k-pop, est de la partie ! Et dans tous les sens du terme. Si le personnage principal semble être Ichiban (c’est lui qu’on contrôle le plupart du temps), Kiryu est bien dans son groupe de personnage, son « party » (le groupe de personnages dans un RPG), aux côtés de deux nouveaux personnages : un gangster pas très à l’aise avec la pègre qui passera du côté de Kiryu et Ichiban, et un personnage féminin rencontré au cours de l’enquête que mène les héros, et qui utilise la danse comme art martial…

On a néanmoins l’occasion de contrôler Kiryu, notamment dans la séquence qui fait le lien entre Gaiden et ce nouvel épisode, qui reprend exactement là où Gaiden s’est arrêté. On imagine que les phases alterneront entre les moments où Ichiban et Kiryu sont ensemble, et ceux où ils vont chacun de leur côté, peut-être un peu comme dans GTA V.

Il faut noter un nouveau mode de déplacement : le Segway ! Pratique, il permet de traverser de longues distances sur la carte plus rapidement, d’autant qu’il est muni d’une fonctionnalité « pilote automatique ». Il faudrait peut-être se pencher sur l’arrivée dans le jeu vidéo de ce véhicule aujourd’hui un peu dépassé (par les monocycles électriques dits « gyroroues » et surtout les trottinettes…), qu’on a vu également dans les trailers de Final Fantasy VII Rebirth… !

Enfin, le sel des jeux Like a Dragon : les mini jeux et activités secondaires, seront bien entendu de la partie, même si la démo de nous a pas donné accès à une salle d’arcade (qui figure bien sur la carte). Verra-t-on des Clubs SEGA à Honolulu ? On a néanmoins pu s’essayer au karaoke sur l’une des meilleures chansons entendues dans la licence, « Judgment », issue de la playlist de Yakuza 0 !

Après une petite heure passée à Honolulu avec Ichiban et Kiryu, on a l’impression que le studio Ryu Ga Gotoku a essayé de saupoudrer son jeu de nouveautés, sans tout à fait bousculer la licence. Et on n’en attendait pas moins. L’installation du nouveau système au tour par tour dans le jeu précédent avait déjà pas mal remué les choses, il sera ici ajusté, précisé, sans que les (nouvelles) habitudes ne soient bouleversées. Avoir Kiryu et Ichiban ensemble à l’écran pour un peu plus longtemps qu’un cameo est aussi quelque chose qu’on attend impatiemment. Enfin, le nouveau décor, à Honolulu, va nous donner l’occasion de visiter des environnements différents, dans lesquels on espère vite retrouver nos marques : les salles SEGA, le Smile Burger…

Like a Dragon : Infinite Wealth sortira le 26 janvier prochain, sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, mais aussi sur PS4 et Xbox One.