Light of Motiram – La fin d’un épisode houleux ?

Annoncé à la fin de l’année 2024, Light of Motiram avait éveillé la fureur de Sony, qui ne voyait dans cette nouvelle proposition qu’un simple copier-coller d’une de ses licences à succès : Horizon. Ce que l’on aurait du mal à contester par ailleurs au vu de sa direction artistique. Argument que Sony a totalement pris à son compte pour porter l’affaire en justice. Du moins, c’est ce qui était initialement prévu.

Clap de fin pour le jeu Light of Motiram ?

En effet, selon les dernières informations, un accord aurait été trouvé entre les deux parties, rendant ainsi tout recours à la justice caduque. Un document rendu public (The Verge) ce mercredi 17 décembre le souligne notamment. Toutefois, pour les détails, on repassera puisque les termes de cette mise au point sont et resteront, comme le mentionne l’article en question, confidentiels.

Tencent s’est-il rendu à l’évidence d’un procès perdu d’avance ? Ou Sony a-t-il eu une offre on ne peut plus dissuasive ? C’est un mystère pour le moment. Néanmoins, le résultat de cette « conclusion » a rapidement pris forme. Car si, jusqu’à présent le titre avait encore droit à sa page sur Steam et l’Epic Games Store, il en est aujourd’hui différent. Ce qui laisse, à première vue, supposer un abandon total du projet, même si à l’heure à laquelle où l’on écrit ces lignes le site officiel est toujours de mise.

Ainsi, Tencent aurait-il fait une annonce en grande pompe pour rien ? L’annulation est en effet envisageable, mais elle n’est probablement pas la seule issue possible. Parmi les différentes perspectives, on pourrait penser à une version retravaillée dans le but d’instiller au jeu une identité propre ou un peu moins évocatrice. Seulement, modifier la formule ne serait-il pas en quelque sorte l’essence de leur création ? Dans une telle réflexion, il y a effectivement des chances pour que l’annulation soit considérée comme l’option la plus judicieuse.

Quoi qu’il en soit, cette affaire est révélatrice : elle met encore une fois en évidence la difficulté de toucher à un concept qui n’a non pas été pensé par un grand de l’industrie mais popularisé par lui. Comme quoi, il suffirait d’avoir un nom pour s’imposer en seul maître et se légitimer comme la seule « tête à penser ». Ceci étant dit, on ne le niera pas (et on se répétera) : il est impossible de ne pas voir du Horizon dans Light of Motiram. Cependant, peut-on réellement le reprocher ? Le processus créatif n’est-il pas, en définitive, l’agrégation (ou la transcendance) d’idées déjà émergées, partagées et présents jusque dans notre inconscient, voire notre « ADN culturel » ?

Quelle est donc la limite pour un créateur en termes d’inspiration ? Toujours est-il que malgré une identité visuelle calquée sur sa source d’inspiration, Light of Motiram était peut-être un jeu qui n’avait finalement pas d’autres points de comparaison majeurs. Son seul tort aurait probablement été de s’annoncer plus ou moins comme un concurrent (solide ou non) de ce qui s’est dernièrement annoncé comme un MMORPG à la Monster Hunter : le Horizon Steel Frontier réalisé en collaboration avec NCSoft.