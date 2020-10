Legends of Ethernal – Une aventure 2D dessinée à la main

Annoncé en juin dernier, le nouveau jeu d’action-aventure 2D des studios Natsume et Lucid Dreams Studios sera disponible à la fin du mois d’octobre. Ainsi, l’aventure palpitante de Legends of Ethernal est presque à portée de mains et les fans de jeux rétro ne devrait pas être déçus par ce nouveau titre.

Plongez dans la peau d’un jeune garçon découvrant avec peine la destruction de sa maison et la disparition de ses parents, il vous faudra traverser le monde d’Arkanys pour découvrir la vérité. Pour ce faire, le jeu nous propose la résolution d’énigmes afin d’avancer à travers les différents niveaux et améliorer son arsenal.

Après avoir visionné le trailer, ce qui nous saute directement aux yeux, c’est la direction artistique de Legends of Ethernal. En effet, les niveaux et les graphismes sont tous dessinés à la main, donnant ainsi un aspect rétro au jeu. Cependant, les mécaniques de gameplay semblent bien plus modernes, avec par exemple la possibilité de changer d’arme et de tirer des projectiles à distance ou effectuer des esquives.

De plus, un système de craft et l’amélioration des armes apportent un côté RPG en supplément des puzzles qu’il faudra résoudre. Les combats ont l’air eux aussi captivants et les monstres de grande taille qu’il est possible d’apercevoir devraient faire office de boss. Et pour celles et ceux qui recherchent les défis, plusieurs modes de difficultés seront mis à disposition avec notamment un Hardcore Mode.

L’éditeur Natsume est connu principalement pour la licence Harvest Moon, dont les derniers volets sortis sur current-gen nous replongent à l’époque des jeux de simulation des années 90. Ce nouveau titre est aussi le premier jeu de Lucid Dreams Studios, qui souhaite créer des jeux 2D de haute qualité adaptés pour PC et consoles.

Ainsi, Legends of Ethernal sera disponible en 4K sur les machines compatibles et il sera disponible le 30 octobre prochain sur PS4, Switch, Xbox One et PC via Steam. On vous laisse vous faire votre propre idée avec le trailer du jeu et patienter encore quelques semaines avant sa sortie.