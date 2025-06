League of Legends – Navi débarque en LEC

C’était déjà dans les bruits de couloir depuis un moment : Rogue Esport tire sa révérence pour laisser place à Navi, qui accède ainsi au plus haut niveau compétitif européen de League of Legends. La structure ukrainienne rejoindra la compétition dès le segment d’été, annoncé pour début Aout.

Il faut dire que si Navi connait bien le milieu de l’esport, la structure est présente sur pas moins de seize jeux, League of Legends manquait à l’arsenal du club ukrainien. Un manque crucial, du point de vue du président Yevhen Zolotarov, qui aura été difficile à combler, puisque Navi se devait d’entrer par la grande porte, celle du LEC.

Or, depuis 2019, la ligue européenne est une ligue franchisée. C’est à dire qu’on y entre pas parce qu’on a une équipe qui clique bien, on y entre parce qu’on a de l’argent. Les équipes présentes ne peuvent pas être reléguées, pour partir, il faut vendre sa place à une autre équipe. C’est ce qu’a choisi de faire Rogue Esport après plusieurs années de compétition compliquées.

Rogue Esport représentait, justement, beaucoup de ce qui est souvent reproché au système de franchise. Pour les plus optimistes, l’impossibilité de reléguer une équipe a du positif. Cela encouragerait les structures à faire des paris sur le long terme en formant de jeunes joueurs. Malheureusement, pour d’autres, c’est surtout une belle cachette : sans système de montée et de relégation, qu’est ce qui peut motiver un joueur, voire une structure, à être performant ?

Cela fait déjà plusieurs saisons, voire années, que Rogue Esport arpentait les bas de tableaux : top 9, top 10… après une unique victoire de la ligue en 2022, la structure s’est effondrée et s’est démarquée par une médiocrité affligeante et constante. En même temps, la structure ayant signé certains de ses joueurs sur plusieurs années, il lui était impossible de faire un changement total de direction.

Plus que de mettre un joueur ou deux sur le banc, les dirigeants de Rogue Esport ont fait le choix d’abandonner la patate chaude à quelqu’un d’autre… puisque Navi ne récupère pas seulement la place de Rogue Esport dans la ligue : les ukrainiens récupèrent également tous les contrats déjà signés.

Navi prévoit sur le long terme

Si Yevhen Zolotarov a immédiatement confirmé les ambitions de Navi sur l’avenir, il prévient dans un même temps, au micro de Sheep Esport : le segment d’été, plus qu’un moyen de déjà s’annoncer comme un candidat sérieux au titre, sera le moyen de tester les eaux et récupérer de précieuses données pour préparer l’année prochaine.

Il faut dire que d’arriver en milieu d’année est compliqué. Le mercato League of Legends a lieu en novembre et décembre, en juin et juillet, les seuls changements généralement opérés sont plus de l’ordre de l’ajustement. Entre le calendrier annuel et les contrats de Rogue déjà en place, Navi ne pourra rebattre entièrement les cartes.

Il n’est cependant pas impossible que l’équipe ukrainienne puisse secouer les plumes des équipes de milieu de tableau. C’est d’ores et déjà confirmé par l’équipe, Adam, le toplaner de l’équipe, et Larssen, son midlaner, devraient rester. Pour les trois autres, rien n’est certain. Quelques changements astucieux, notamment à travers les gros talents des ligues inférieures, pourraient rendre l’équipe un peu plus compétitive pendant ce segment de transition.

C’est un nouveau chapitre pour Navi comme pour le LEC. Le dernier arrivant en championnat européen avant Navi était la Karmine Corp en début 2024, un club au profil très différent. Il est peu probable que la structure n’arrive et paye une place dans la ligue uniquement pour faire de la figuration. Connu pour sa forte identité nationale, il est possible qu’à partir de l’année 2026, Navi devienne un vecteur pour les joueurs ukrainiens, qui peinent à jouer dans des ligues réclamant leur présence à cause de la situation géopolitique du pays.

Navi semble consolider l’entrée dans un nouveau cycle compétitif pour l’Europe, déjà amorcé avec l’arrivée de nombreux jeunes talents prometteurs dans la ligue en janvier dernier. Il est certain que la domination asiatique à l’international ne sera pas contestée de manière durable, il est cependant indéniable que la ligue européenne de cette année, imprévisible et surprenante, est bien plus intéressante à regarder que celle des dernières années : il ne tient qu’à Navi de s’inscrire dans cette dynamique !