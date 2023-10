League of Legends – La Karmine Corp rejoint l’élite européenne

La Karmine Corp accède enfin au LEC, le championnat d’Europe de première division de League of Legends. C’est Kameto, l’un des fondateurs de la structure e-sport qui porte l’annonce. Une annonce longuement attendue par les fans suite au faux départ de l’année dernière. Cette fois-ci, pas d’échec : la Karmine Corp récupère la place des Danois de chez Astralis. Il s’agit de la seconde équipe française à rejoindre la plus haute division européenne après Vitality.

Cette avancée dans la compétition aura beaucoup été discutée : entre la personnalité de Kameto, le fondateur le plus mis en avant de la structure, et les résultats des équipes, il est difficile, même pour quelqu’un d’extérieur de passer entièrement à côté du mur bleu. La Karmine Corp, sur League of Legends, c’est trois victoires d’affilées sur le championnat européen de deuxième division, la première équipe à réaliser un tel accomplissement.

Le passage en première division semblait alors être une évidence. Pourtant, ce n’était pas si simple. Il ne suffit pas d’être bon pour rejoindre : c’est l’argent qui prime sur les compétences. Si une équipe veut s’octroyer une place parmi les dix équipes qui composent la première division européenne, la structure e-sport doit s’acheter une place, qu’elle conserve jusqu’à ce qu’elle la revende ou arrive dernière huit fois d’affilée dans la compétition.

Et comme tout gros sport, les places en compétition coûtent cher. Ce ne seront pas moins de 17,3 millions d’euros que la Karmine Corp aura à débourser pour la place d’Astralis dans un premier temps, qui n’est pas entièrement acquise. Les Danois conservent pour l’instant un dernier tiers de la valeur de la place. Ces deux tiers de la somme devront être versés de 2023 à 2025, le dernier tiers, quant à lui, sera cédé d’ici 2031. C’est donc sur le long terme que s’est engagé la direction de la Karmine Corp.

Et en même temps, quelle histoire. La Karmine Corp jouait déjà sur le passé de la structure, le « rêve » de Kameto. Bien que désormais diversifiée, la structure, à l’origine appelée « Kameto Corp », trouve bien ses premiers repères sur League of Legends, et vise les championnats du monde du jeu. Dès le début, ce qui deviendra la Karmine Corp en veut, et est prêt à le montrer. Cette entrée en LEC est un pas de plus vers la réalisation de cet objectif : elle est le ticket d’entrée des équipes européennes aux championnats du monde.

C’est cette histoire, associée à la personnalité de ses fondateurs, qui permet à la Karmine Corp de créer un engouement inégalé. Même Vitality, une structure plus ancienne et mieux ancrée dans le paysage e-sport, ne réussit pas à égaler les événements de la Karmine Corp : ce sont 27 000 personnes qui se sont déplacées lors de l’événement « Karmine Corp Experience » (KCX) 2023 à Paris La Défense Arena.

Cette force, ces supporters ultra plaçaient la Karmine Corp en position de force dans les négociations : dans un monde où l’e-sport semble s’essouffler du point de vue des investisseurs, voilà une structure qui réussit à réunir un public au point de pouvoir mettre en place des événements de grande ampleur, en constante expansion.

« La phrase ressort souvent sur les réseaux, mais le LEC a plus besoin de la KCorp que l’inverse. » Kameto

Alors, est-il pourtant possible d’envisager la Karmine Corp comme candidat aux Championnats du Monde de League of Legends 2024 ? En théorie, oui. Dans les faits, probablement non. La Karmine Corp a les compétences pour se défendre dans la première division : l’équipe de League of Legends principale de la structure a déjà affronté et vaincu des équipes en LEC lors de matchs de démonstration. Cependant, c’est sans compter sur des rumeurs concernant une nouvelle règle de la première division.

Il est probable que lors des championnats 2024, les joueurs devront tous avoir la majorité. Cela amputerait la Karmine Corp de son ADC prodige, Caliste, tout juste âgé de 17 ans. Un problème, alors que le style agressif du jeune joueur est un des gros avantages dont profite l’équipe. Il se retrouverait relégué à l’équipe qui disputerait les championnats de France, une équipe « d’académie », pensée pour former de jeunes talents.

De plus, les fondateurs et Arthur Perticoz, directeur général de la structure, gardent la tête froide. C’était déjà la raison pour laquelle la Karmine Corp avait retardé son entrée dans la compétition, quitte à sérieusement décevoir. La direction tient à garder un cap sur le long terme : au sein de la structure, beaucoup de choses ont changé. On ne sort pas 17,4 millions d’euros si simplement, et la structure a dû se trouver des investisseurs, alors même que l’e-sport n’est pas dans une bonne posture du point de vue financier.

La priorité de la Karmine Corp est de garder son cap sur le long terme. C’est pourquoi il a d’ores et déjà été mentionné qu’il n’y aurait pas de changement drastique dans la philosophie de la structure. Ce n’est pas la victoire au LEC qui est visée mais, que ce soit demain, dans trois ans, ou cinq ans, les Championnats du Monde de League of Legends. Et pour y arriver, la structure française se donnera les moyens de ses ambitions : qu’il s’agisse de déplacer les locaux d’entrainement de ses équipes phares (Valorant, League of Legends) en Allemagne, ou qu’il s’agisse de construire un stade qui permette aux supporters ultra de suivre au plus près leurs champions, la Karmine Corp tient à être vue comme un acteur majeur de l’e-sport en France et à l’international.