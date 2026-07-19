Le rachat de Micromania, la colère de la communauté Xbox et la PS6 – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

En attendant la Gamescom, à la fin du mois d’août, l’actualité gaming s’est considérablement ralentie, les principaux éditeurs gardant vraisemblablement leurs plus belles cartouches pour l’événement allemand. d’autant que dans le même temps, l’espace médiatique est monopolisé par PlayStation et son effroyable annonce autour de la fin des disques dès 2028, laquelle pourrait finalement être justifiée par le format de la PS6. Un virage auquel Micromania et son nouveau propriétaire devraient se préparer tandis que de son côté, Xbox continue de se mettre sa communauté à dos.

Micromania-Zing poursuit sa diversification

On se souvient qu’en début d’année dernière, Ryan Cohen, président de GameStop (propriétaire de Micromania) annonçait publiquement sur X vouloir se débarrasser de l’enseigne Française.

Et si l’entreprise remontait peu à peu la pente ces dernières années, parvenant même à dégager des bénéfices (certes minimes, mais bien réels) en 2024, on ne donnait pas cher de sa peau. Pourtant, ce repreneur s’est bien fait connaître et son arrivée devrait permettre à Micromania-Zing de poursuivre sa diversification.

Car tout l’enjeu est là pour McFarlane Toys, parvenir à augmenter la part des goodies et autres produits dérivés dans le chiffre d’affaires tandis que le jeu vidéo physique semble se diriger vers sa fin.

Et cela tombe bien car le groupe franco-québécois s’est spécialisé dans la production de figurines et cartes à collectionner et dispose à présent d’un réseau puissant sur tout le territoire pour mettre en avant ses produits, et peut-être par la même permettre à Micromania-Zing de prendre un nouvel essor.

Les joueurs Xbox inquiets et en colère

Depuis des mois (et des années en réalité), la gestion des studios rachetés par Xbox à coups de milliards a été calamiteuse. Les sorties exclusives étaient rares et les grands jeux encore plus. Pire encore, sous la houlette de Phil Spencer et Sarah Bond, les annulations et fermetures de studios étaient légion (Everwild, Perfect Dark, Tango Gameworks…).

Alors, quand Asha Sharma, à l’écoute des joueurs selon elle, fut nommée à leur place à la tête du groupe, tous les espoirs étaient permis pour la prochaine génération de machine, la Xbox Helix.

Pourtant, en à peine quelques semaines, la confiance s’est déjà bien érodée et le retour à la réalité pour les joueurs, face aux milliers de nouveaux postes supprimés et la vente de studios de qualité, fut brutal.

Si bien que désormais, les joueurs tirent la sonnette d’alarme et intime Xbox, par le biais de ses propres outils, de revoir sa stratégie. Car en perdant ses meilleurs éléments, le constructeur risque de ne plus être en capacité, par manque de compétence, de faire avancer le jeu vidéo vers le meilleur.

PS6 – Vers une console portable ?

Depuis qu’a été annoncée la fin du support physique par PlayStation, en début de mois, beaucoup sont encore sous le choc et ne comprennent pas cette décision, alors même que la part du jeu vidéo physique est loin d’être négligeable. Sur ses différents réseaux, le constructeur est désormais conspué et la colère ne semble pas faiblir, attisée par le silence des dirigeants de la firme nippone.

Et si c’est son avidité qui est globalement pointée du doigt, un jeu dématérialisé rapportant considérablement plus que sa version sur disque, la raison de cet abandon pourrait aussi s’expliquer par la forme que prendrait la prochaine génération de machine.

Dans son histoire, PlayStation s’est souvent inspiré (ou a copié) les tendances qui fonctionnaient chez la concurrence. Les joysticks récupérés de la N64, les PS Move à l’époque de la Wii, même la PS Portal a eu pour ambition de surfer sur le succès insolent de la Switch.

Ainsi, et si on en croit les premières indiscrétions autour de la PS6, il se pourrait qu’on se dirige vers une génération portable/hybride, ce qui pourrait expliquer l’abandon des Blu-ray. Mais si tel est le cas, pourquoi annoncer aussi brutalement l’arrêt du support disque, sans l’accompagner de la présentation de sa nouvelle machine qui justifierait cet abandon ?