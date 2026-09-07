Killzone, le FPS culte de la PlayStation 2 de retour avec les créateurs de Painkiller ?

Après 13 ans d’absence, si l’on excepte la collaboration avec Helldivers de l’année dernière, la saga Killzone serait prête à faire son grand retour. Guerrilla Games, le développeur derrière la licence, serait de retour aux manettes, mais serait également à la recherche d’un partenaire externe pour proposer un remake, ou un remaster, du premier opus.

Retour au coeur du conflit sur Helghan

Dans Killzone, l’humanité a enfin réussi à s’étendre aux quatre coins de la galaxie et a réussi à fonder des colonies. L’une d’entre elles s’est rebellée contre le pouvoir terrien et ses colons, les Helghasts, ne vivent désormais que pour dominer la galaxie. C’est dans ce contexte de fragile équilibre que l’ISA, une équipe de soldats surentraînés et surbourrins, débarque pour empêcher l’avancée des Helghasts dans les colonies terriennes.

Annoncé comme étant le « Halo Killer » de son époque, Killzone n’était pas exempt de défauts à sa sortie. L’IA des Helghasts était à la rue, le jeu souffrait d’énormément de problèmes de scripts, le moteur graphique peinait à afficher les décors sans ramer et sa durée de vie était bien courte. Mais il fallait bien reconnaître que le jeu avait un certain panache dans sa mise en scène, son histoire de science-fiction de série B et ses designs qui restent ancrés dans l’imaginaire collectif des joueurs, ne serait-ce que celui des armures Helghasts.

Suite à ce premier opus couronné de succès (plus de 2 millions de copies vendues), Killzone est devenu une licence prolifique avec des épisodes très sympathiques (Liberation sur PSP et Mercenary sur PS Vita) et d’autres moins efficaces (le dernier en date, Shadow Fall, titre de lancement de la PS4, était une sacrée douche froide). Mais depuis 2013, les joueurs n’avaient aucune nouvelle quant à un potentiel retour de la saga. Fait d’autant plus étonnant vu la situation actuelle du marché, qui regorge de remasters et remakes en tout genre. Faire découvrir, ou redécouvrir, cette ancienne gloire du FPS console serait donc la nouvelle mission de Guerrilla Games.

Remake ou Remaster ? Qui pour s’occuper du retour des Helghasts ?

L’annonce du retour de Killzone aurait dû arriver bien plus tôt à nos oreilles. En effet, cette nouvelle mouture du conflit entre humains et Helghasts aurait dû être le nouveau chantier de Guerrilla Games suite à la sortie d’Horizon: Hunter’s Gathering. Mais les mauvais retours que nous connaissons concernant le spin-off d’Horizon auraient ralenti la machine. Forcés de revoir leur copie, les développeurs de chez Guerrilla Games sont à la recherche d’une équipe externe à PlayStation Studios pour les aider à développer cette nouvelle vision de Killzone.

De notre côté, nous aurions pensé aux Américains de chez Nightdive Studios, qui se sont fait spécialistes depuis quelques années dans le portage et le remaster de FPS cultes (Doom 64, System Shock 2, Quake, PowerSlave…), mais d’après la source argentine MP1st les heureux élus seraient les Polonais de chez People Can Fly. Toutefois, il n’est fait aucune mention du chemin adopté par les développeurs : remake ou remaster.

People Can Fly est connu pour avoir développé le jubilatoire Painkiller, les épisodes de Gears of War, mais aussi le débilement jouissif Bulletstorm. Leur arrivée dans l’équation Killzone pourrait être une bonne chose, le talent des équipes polonaises en matière de FPS et de TPS explosifs n’étant plus à prouver, Guerrilla Games aurait peut-être trouvé les personnes adaptées pour faire revenir Killzone sur le devant de la scène. Ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi, la licence commençant à avoir suffisamment de bouteille pour justifier un retour par la case remaster ou remake, pour ainsi faire découvrir au plus grand nombre (et aux plus jeunes) un des FPS fondateurs de la PlayStation 2.