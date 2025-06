Killer Inn – Un Among Us réservé aux adultes ?

Chaque année, le Summer Game Fest fait la part belle aux annonces surprises, et cette édition n’a pas fait exception à la règle. Et parmi les ovni, en voilà un que l’on attendait vraiment pas, encore moins de la part de Square Enix. Son nom: Killer Inn, un mélange d’enquête et d’action en multi, qui, il faut l’avouer, attise la curiosité.

Un Among Us à la sauce Cluedo ?

La base de Killer Inn, c’est un jeu, organisé par la mystérieuse société Astra. Vingt-quatre convives, les joueurs, se retrouvent dans un magnifique château et chacun se voit affublé aléatoirement d’un rôle secret, loup ou agneau. La suite, c’est une véritable histoire de vie et de mort dont vous devriez être les héros, heureux, ou malheureux.

Les loups auront pour mission de traquer et de tuer les agneaux tout en gagnant leur confiance, alors que les agneaux, véritables détectives, auront plusieurs choix pour se sortir du piège et remporter la partie: s’enfuir (ce qui ne sera pas simple) ou survivre jusqu’à l’aube. Mais attention, car personne ne sait qui est qui.

Afin de mener son enquête ou d’assouvir sa soif de sang, chacun pourra utiliser des objets et des ressources disposées dans le château. Pour chaque nouvel agneau mort, un nouvel indice permettra de guider les survivants sur la piste des coupables.

À la vue du trailer, force est de constater que la composante action semble toutefois prendre le dessus sur l’enquête, ce qui nous parait plus proche de l’ADN des jeux estampillés Square Enix. Les joueurs auront ainsi le choix entre plus de vingt personnages différents, tous dotés de capacités uniques qui pourront être améliorées lors du séjour au château. Chacun pourra s’équiper de toutes sortes d’armes différentes, des fusils aux couteaux en passant par les grenades, pour repousser les membres de l’équipe adverse.

Surfer sur la vague

Si on n’attendait pas Square Enix dans le domaine du jeu d’enquête multijoueurs, une chose est sûre, il y a une vraie place à prendre. La thématique est à la mode, que ce soit dans le jeu vidéo (Among Us), à la télévision (Squid Game, Les traîtres) ou en jeu de société (Loup-Garou).

Mais là où Among Us s’est aujourd’hui fabriqué une communauté essentiellement composée de jeunes adolescents, Killer Inn part à la conquête du monde adulte. Actuellement, le jeu est classé PEGI 18, et même si cela peut être amené à changer d’ici la sortie du titre, on peut y voir le vrai parti-pris du studio Tactics Studio et de Square Enix. Et honnêtement, à la vue du trailer de présentation, on a sacrément hâte.

Pour les plus impatients, sachez qu’il est toujours possible de s’inscrire à la bêta fermée sur Steam. Pour les autres, il faudra sans doute attendre de long mois, car aucune date de sortie n’a été annoncée, et qu’on ne sait pas encore quelles consoles supporteront le titre.