Sword of Justice – Enfin un trailer pour la version internationale

En fin 2023, nous apprenions que NetEase allait sortir le MMORPG free-to-play chinois Justice Online à l’international sous le nom de Sword of Justice. Après plus d’un an et demi de flou, la sortie du jeu semble se concrétiser et les préinscriptions sont désormais ouvertes. Néanmoins, une question reste en suspens : est-il pertinent de localiser un jeu en ligne vieux de sept ans, d’autant que le Wuxia reste un genre assez niche dans nos contrées ?

Les promesses de Sword of Justice

Si le succès de Sword of Justice n’est peut-être pas encore assuré, son premier trailer, lui, promet de belles choses. L’un des arguments de vente de Sword of Justice, c’est son open-world décrit comme « colossal et magnifique » ; dans la description sur le site officiel du jeu, on peut par ailleurs remarquer que l’esthétique orientale est l’un des premiers arguments de vente du jeu.

Cependant, l’inspiration esthétique ne saurait convaincre à elle seule, et c’est bien la présence de ray tracing via son partenariat avec NVIDIA que NetEase met en valeur : la technologie passe alors au centre de la communication. Nous pouvons également lire que Sword of Justice proposera des PNJ dotés d’une intelligence artificielle adaptative basée sur les IA développées par NetEase et DeepSeek. Les PNJ seraient alors capables de se souvenir des actions des joueurs et de communiquer de nouvelles réponses recherchées grâce au deep learning.

Le statut de free-to-play du jeu est également interrogé sur le site officiel : NetEase semblerait proposer un jeu gratuit, certes, mais sans mécanique de pay-to-win permettant d’augmenter les statistiques de nos personnages.

Un genre à l’avenir incertain ?

Nous nous interrogions plus haut, le genre du Wuxia est-il suffisamment populaire en occident pour justifier une sortie du jeu dans nos contrées ? Si nous pouvons apporter un élément de réponse en évoquant l’intérêt grandissant pour les romans de fantasy chinois en occident, ainsi que le succès récent de Black Myth: Wukong qui, bien que n’étant pas de genre Wuxia, semble témoigner d’un intérêt grandissant pour la culture classique chinoise, cela semble malgré tout assez léger pour garantir à lui seul un succès de Sword of Justice.

Nous pourrions arguer que développer un jeu si prometteur sur le papier permettrait de faire sortir le genre de sa niche, à l’instar de Black Myth: Wukong, un Soulslike qui faisait découvrir le roman classique la « Pérégrination vers l’Ouest » à ses joueurs. Rappelons également qu’après la sortie du jeu de Game Science, le tourisme dans le Shanxi, une province chinoise ayant servi de décor au jeu, avait augmenté de 160% ; l’impact du paysage vidéo-ludique dans l’imaginaire collectif ne serait donc pas à minimiser non plus. Sword of Justice aurait alors le potentiel nécessaire pour faire passer le Wuxia dans le domaine du mainstream en cas de succès retentissant.

NetEase semble par ailleurs vouloir garder principalement ses talents chinois, comme nous l’avons vu il y a plusieurs mois lors du licenciement des équipes nord-américaines travaillant sur Marvel Rivals. Sword of Justice permettrait alors aux équipes chinoises de NetEase de montrer tout leur talent, notamment d’un point de vue technologique avec les IA développées par NetEase et DeepSeek.

Avec un soft-power chinois de plus en plus efficace, nous espérons que le jeu saura proposer un gameplay à la hauteur de ses promesses, ainsi qu’une expérience complète, effectivement, sans pay-to-win. Il ne reste plus qu’à attendre le lancement de Sword of Justice pour savoir si le genre Wuxia, encore assez niche en occident, saura s’imposer comme une nouvelle référence.