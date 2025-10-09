Une grande majorité de joueurs n’achète pas plus de 2 jeux par an !

À l’heure de la domination de l’industrie par les jeux free to play, de Fortnite à League of Legend, combien achetez-vous encore de jeux vidéo ? Et à quel rythme ? C’est la question que s’est posée l’analyste Circana, qui a étudié les habitudes de consommation des joueurs américains.

Et le résultat est assez surprenant, puisqu’il montre que, en gros, deux tiers des joueurs (63%) n’achètent pas plus de deux jeux par an ! Et la moitié d’entre-eux n’achète même pas forcément un jeu chaque année. Plus étonnant encore, comme le précise Mat Piscatella, de Circana, sur Bluesky, le sondage comprend tous les aspects du jeu vidéo, y compris sur mobile ! C’est-à-dire que le « petit » jeu vendu moins d’un euro sur les boutiques d’applications pour mobile entre en compte dans ce maximum de deux jeux par an acquis par 63% des joueurs. On imagine que les chiffres seraient donc encore plus bas en se concentrant sur les consoles et PC…

Comme le déclare Mat Piscatella dans son post, ce sont vraiment les joueurs passionnés et peu regardants sur le prix qui offrent à l’industrie son impressionnante croissance. Si en 2025, on est « tous gamers », on voit bien que l’on ne l’est pas au même niveau… On penserait même au schéma des « baleines », ces joueurs finalement peu nombreux, mais extrêmement dépensiers, sur lesquels repose l’économie par micro-transactions du jeu mobile.

Des chiffres qui étonnent aussi à la lumière des succès surprises comme Balatro, Peak, ou tout récemment Megabonk, et qui les rendent encore plus impressionnants : se faire une place dans un monde où la grande majorité des joueurs n’achète que deux jeux vidéo par an, ou moins, se révèle encore plus compliqué qu’on ne l’imaginait !

Enfin, des chiffres qui permettent de donner un éclairage différent à cette augmentation récente du Game Pass qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. On l’a dit, à 27€ par mois, le Game Pass annuel vaut désormais le prix de presque cinq jeux (4,6) à 70€. Or, l’enquête de Circana nous le montre, les joueurs s’offrant ces 5 jeux dans l’année sont très minoritaires. Le nombre de clients potentiels du Game Pass nouveau tarif le serait donc tout autant.

Il faut toutefois modérer un peu les chiffres en notant bien que l’enquête porte sur l’acquisition de jeux neufs aux États Unis. Ce qui implique qu’ailleurs, le comportement pourrait être différent (même si on en voit pas bien pourquoi), mais surtout, les jeux d’occasion ne sont pas pris en compte. Ainsi, n’acheter que deux jeux vidéo neufs par an ne signifie pas ne jouer qu’à deux jeux vidéo…