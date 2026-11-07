Pourquoi Jeremy Soule ne sera pas présent dans The Elder Scrolls VI ?

Une des grosses annonces de la semaine a été la révélation du titre du prochain The Elder Scrolls, qui s’intitulera « Sentinel ». Même s’il est quelque peu décevant que cette annonce arrive huit longues années après le premier teaser du jeu, elle a au moins été l’occasion d’entendre la nouvelle itération du thème musical emblématique de la saga présent depuis Morrowind et composé par Jeremy Soule en 2002. Très respectée par les joueurs, sa musique est l’alliance parfaite entre l’épique et l’atmosphérique. On peut retrouver ses compositions dans Guild Wars, les premiers jeux Harry Potter, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dead Rising 3…

Il était pour beaucoup une part intégrante de l’expérience d’un Elder Scrolls, mais le compositeur historique de cette saga ne sera pas à la baguette dans ce prochain opus. En effet, si son nom était synonyme de qualité il y a encore quelques années, Jeremy Soule a enfilé sa cape d’invisibilité et n’a plus donné de nouvelles depuis 2019. L’annonce de Sentinel est ainsi une bonne occasion de revenir sur cette histoire qui a été pour beaucoup une douche froide mais aussi et surtout une nouvelle profonde remise en question sur le traitement des femmes dans le milieu du jeu vidéo.

C’est le 26 août 2019 que la bombe a été lâchée. Nathalie Lawhead, game designer indépendant originaire de Californie, publie sur son blog un témoignage glaçant. Après des années de souffrance iel décide de prendre la parole pour accuser Jeremy Soule de viol en 2008. Cette note de blog va marquer un tournant majeur car elle va non seulement révéler le vrai visage de Jeremy Soule mais aussi livrer un témoignage poignant sur les difficultés que rencontrent les femmes et personnes non binaires dans l’industrie du jeu vidéo.

« Je ne pense pas qu’il y ait de mots assez forts pour exprimer à quel point tu te sens pris au piège, désespéré et seul quand tu réalises que tes efforts ne paieront jamais parce que tu n’es pas un homme. Un homme peut tout te faire. Te violer. Te harceler. Il peut tout te prendre et faire croire à tout le monde les pires absurdités à ton sujet, parce que lui est tout et que toi tu n’es rien. »

Son témoignage a été un véritable coup de pied dans la fourmilière. La chanteuse Aeralie Brighton est venue elle aussi témoigner du fait que Jeremy Soule l’avait harcelée en lui envoyant une vidéo très inappropriée. S’en est suivi des dizaines de témoignages non plus sur le célèbre compositeur mais sur tout un tas de grands noms de l’industrie, au point que qualifier cette période de « #MeToo du jeu vidéo ».

Alors que certains souhaitaient croire en l’innocence de Jeremy Soule, ce dernier s’est contenté de nier en bloc avant de rapidement couper tous ses réseaux sociaux, de fermer son label DirectSong et de disparaitre de la surface d’internet. Il n’a plus jamais été aperçu depuis, ni sur les réseaux, ni sur de nouveaux OST. Il n’est cependant pas parti les mains vides : en mars 2013 il avait lancé un Kickstarter pour un projet d’album du nom de « The Northerner: Soule Symphony No. 1 » prévu pour le mois de septembre de la même année, soit 6 mois de production.

Il demandait 10 000$ mais en a réuni 121 227$. Après 4 ans de retard il sort un album ébauche de ce que pourrait donner le véritable album, une intention très mal reçue par les contributeurs qui y voyaient une véritable arnaque. Puis, c’est le silence définitif. Aujourd’hui, 13 ans après, difficile d’imaginer Soule ressortir de sa grotte pour sortir l’album qu’il a promis aux fans et contributeurs. Il aura donc disparu en emportant avec lui plus de 120 000$.

Malgré toute la magie qu’il aura apporté aux travers de ses compositions, il aura réussi l’exploit de faire une chute aussi grande que fut sa popularité, devenu pour beaucoup un arnaqueur, puis un violeur et enfin un lâche qui a choisi de fuir. Il est évident aujourd’hui qu’une page doit être tournée et que la musique de TES VI devra être composée par un autre talent. Bethesda n’a à ce jour pas révélé qui devra porter ce lourd héritage fait de souvenirs et d’amertume.