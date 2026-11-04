C’est officiel : The Elder Scrolls VI s’appellera Sentinel – Et après ?

Les informations sur The Elder Scrolls VI sont si rares que la simple révélation de son titre suffit à être le sujet de toutes les conversations. C’est officiel, le sixième opus s’intitulera « Sentinel » ! C’est à peu près la seule nouveauté à se mettre sous la dent dans le nouveau teaser (le premier depuis huit ans) présenté hier par Bethesda. L’attente touche-t-elle enfin à sa fin ?

« À lame courbe, oui ! »

Une dune battue par le vent, un parchemin légendaire dans son écrin, puis une citation attribuée à un prêtre adjoint de la reine d’Hammerfell (Lenclume en français) : voilà tout ce que vous verrez dans ce teaser de The Elder Scrolls VI. Sentinel étant la capitale d’Hammerfell, il n’y a plus aucun doute sur la région dans laquelle on évoluera dans ce sixième jeu. Si Lenclume a déjà été à l’honneur dans plusieurs jeux et spin-off, ce sera une première pour beaucoup de joueurs : cette zone désertique, fief des guerriers Rougegardes, n’était pas apparue hors de The Elder Scrolls Online depuis 1998 et The Elder Scrolls Adventures: Redguard.

Autrement, aucune image de gameplay ni aucune information sur le scénario. Il faudra attendre un prochain trailer plus conséquent pour se faire une idée plus précise de ce Sentinel. Aucune fenêtre de sortie non plus, et les commentaires sous le teaser ne manquent pas d’ironie quant au fait qu’on pourra peut-être léguer notre accès anticipé au jeu à nos petits-enfants.

Bethesda sous pression

Les premières rumeurs sur le titre complet du jeu avaient déjà agité Internet en août dernier, quand Asha Sharma, PDG de Xbox, avait tweeté pour dire qu’elle avait pu « découvrir The Elder Scrolls: ******* » et qu’elle avait adoré. On se souvient aussi qu’elle avait été accueillie ce jour-là dans les bureaux de Bethesda par des salariés en colère suite aux nombreux licenciements en cours chez Xbox. Difficile de ne pas voir dans ces annonces très tardives l’illustration de la volonté du studio de s’appuyer sur quelques licences phares pour renflouer les caisses. Entre ce rôle de sauveur et les attentes immenses des joueurs, on imagine que la pression est à son maximum.

Alors, peut-on s’attendre à une sortie imminente pour The Elder Scrolls VI: Sentinel ? Rien n’est confirmé, mais les efforts semblent aujourd’hui concentrés sur ce projet. Depuis l’annonce du jeu, Bethesda n’a fait qu’accumuler les embûches et les choix douteux : le teaser de 2018 est venu beaucoup trop tôt, en partie pour détourner l’attention d’un Fallout 76 décevant. Le titre n’est en réalité entré en développement qu’en 2023, une fois Starfield (qui avait mobilisé toutes les équipes) terminé.

On peut donc raisonnablement imaginer que nous ferons nos premiers pas dans le désert d’Hammerfell en 2027 ou 2028. Espérons seulement que Bethesda aura appris de ses erreurs.