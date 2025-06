Invincible VS – Les supers-héros aux instincts de tueur

Lors du showcase Xbox Games, un trailer révèle une nouvelle licence de jeu de combat, Invincible VS, se déroulant dans l’univers éponyme et prévue pour 2026. Ce titre est développé par un tout nouveau studio Quarter Up, créé à l’initiative de Mike Willette, ancien producteur de Double Helix et connu pour son travail sur Killer Instinct (2013). D’autres membres faisant jadis partie de cette équipe ont aussi rejoint les rangs. Le studio est en réalité une filiale de Skybound Games, l’entité de Skybound dirigée par Robert Kirkman, l’auteur des comics Invincible et The Walking Dead.

Un 3v3 sous le signe du gore

Le studio annonce la couleur avec un jeu qui se veut brutal, intense et ponctué de batailles épiques. Ce premier trailer ne démentira pas cette affirmation : lors des cinématiques on peut retrouver les protagonistes de la série, Mark Grayson, Omni-Man, Atom Eve ou encore Rex Splode, s’asséner de coups dans des scènes aux effusions plus sanguinolentes les unes que les autres. Le studio ne cache pas l’envie d’en faire sa marque de fabrique. Lors d’une vidéo s’articulant autour de la conception du jeu, Emma Higueros, responsable des effets spéciaux, s’en amuse : « Plus vous infligerez de coups, plus le sang jaillira. Et cela virera au bain de sang ».

L’équipe en charge d’Invincible VS se montre plutôt ambitieuse, souhaitant offrir quelque chose de nouveau et rafraîchissant pour cibler à la fois la communauté FGC et les fans de l’univers. Mike Rogers, le directeur narratif, nous assure que nous aurons droit à une histoire originale rédigée par l’un des auteurs de la série animée, où les codes et l’authenticité de l’univers seront respectés. De plus, divers modes offline et online seront proposés.

Concernant le gameplay, il s’appuie sur le modèle 3v3 tag de Marvel vs Capcom, tout en alliant des mécaniques héritées de Killer Instinct. Afin d’offrir un jeu équilibré, les développeurs misent sur la recette de combos simplifiés, préférant se centrer sur le timing et la stratégie. Ils souhaitent également offrir une certaine liberté aux joueurs quant aux déplacements et une créativité dans l’enchaînement des combos en s’affranchissant des modes classiques itératifs. Et pour couronner le tout : de coups fatals pour achever de manière spectaculaire son adversaire, rappelant les fatality de Mortal Kombat.

Le projet paraît original et ambitieux, et selon Mike Willette, le studio ne lésine pas sur les moyens pour le développement de ce jeu, souhaitant nous offrir une expérience inédite. De tels propos suscitent la curiosité, et on peut se demander si Invincible VS tiendra ses promesses et nous transportera bel et bien dans l’univers impitoyable des Gardiens du Globe.