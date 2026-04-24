ID@Xbox Showcase – Entre propositions attendues et suites en pagaille de l’originalité et du mystère

Le 23 avril s’est tenu le ID@Xbox Showcase, soit le rendez-vous des aficionados de jeux indépendants. Lors de l’événement, ce n’est pas moins de 22 jeux qui furent montrés. Entre surprise, haussement de sourcil circonspect et suites en pagaille, le showcase de Microsoft aura réussi à nous arracher quelques sursauts d’espoir et d’interrogation.

Un spin-off du très sympathique Astroneer, l’arrivée d’Albion Online sur Xbox, une suite au toujours fun SpeedRunners, l’arrivée du déjà addictif Vampire Crawlers… Nous avons aussi réussi à mettre le doigt sur quelques curiosités qui ont capté notre attention. Avec un survival en milieu hostile et glacial, une déambulation pleine de spleen et de mystère et un jeu de plateforme se jouant sur deux tableaux en même temps, le moins que l’on puisse dire, c’est que les propositions sont originales et donnent diablement envie d’y mettre les mains.

Sur Perséphone, personne ne vous entendra crier

Dans Aphelion, nous incarnerons Ariane et Thomas, deux spationautes échoués sur la planète Perséphone. Cette dernière est en apparence une nouvelle chance pour l’humanité, sauf qu’une fois sur place, l’équipage va bien déchanter. Ariane est séparée de son équipier Thomas et les deux scientifiques vont devoir tout tenter pour se rejoindre. Ariane, grâce à sa panoplie de la parfaite exploratrice, devra braver les dangers de la planète en escaladant, se faufilant et grimpant à même les montagnes. De son côté, Thomas, blessé, devra jouer de ses méninges pour trouver un passage et trouver son acolyte avec laquelle il partage un passé pour le moins flou. Mais Perséphone n’est pas seulement la belle bleue glaciale qu’elle semble être. Une fois sur place, Ariane et Thomas vont découvrir qu’une entité alien les traque sans relâche.

Aphelion est donc un TPS d’aventure aux forts relents cinématographiques qui fera la part belle aux séquences d’escalade tendue, à l’observation de l’environnement et aux phases d’infiltrations pour échapper au regard des dangereux extraterrestres. Quelque part entre Jusant, I am alive et Outlast, Aphelion semble être une bonne pioche pour quiconque serait à la recherche d’un survival moins tendu que la concurrence et plus basé sur son scénario, ses personnages et son décor.

Entre silence, musique et exploration

La seconde proposition de la soirée, qui aura aussi bien attiré nos yeux que nos oreilles se nomme Lofsöng. Dans un univers post-apocalyptique recouvert des cendres d’une guerre thermo-nucléaire, vous incarnerez un petit personnage habillé d’un manteau rouge et accompagné d’un personnage en origami pouvant changer de forme. Votre but n’est pas réellement défini, vous devrez seulement avancer et être témoin de la chute du monde d’avant. Mais il n’y aura pas que votre compagnon de papier pour vous montrer le chemin. Le son et l’architecture brutaliste présente dans le monde vous aideront à comprendre et à avancer vers un destin inconnu, probablement funeste mais sûrement énigmatique.

Lofsöng apparaît comme une petite curiosité qui, sans chambouler l’univers du jeu d’exploration narratif, apportera quelque chose de neuf avec sa gestion de la découverte. Le gros de la narration se fera grâce à l’environnement et à l’architecture, témoins du temps passé et qui renferment certains secrets essentiels à la compréhension de l’univers. Le son et la gestion de l’espace semblent également être des marqueurs importants qui seront utiles dans les puzzles. Entre jeu d’exploration et puzzle-game, nous avons hâte de voir ce que Lofsöng aura à proposer manette en main.

Allez maman, encore une petite !

Enfin dans Screenbound la réalité va se diviser pour proposer un jeu de plateforme qui va probablement exploser la rétine de bon nombre d’entre vous. En mettant la main sur la mystérieuse Qboy dans le garage de sa mère, le protagoniste va faire entrer en collision son monde et celui de la console portable. Une fois la console allumée, le monde environnant est transposé en 2D sur l’écran devant vous. Commence alors une aventure où chaque pas fait en avant en 2D vous fait également avancer en 3D. Vous devrez donc composer avec un double affichage qui peut potentiellement vous faire perdre vos repères le temps d’un saut ou d’un placement. Enfin, pour éviter toute tentative de tromper le cœur même du gameplay, certains éléments comme des obstacles ou des pièges ne seront affichés que sur l’écran de la Qboy et inversement que dans le monde réel.

Avec son concept plus qu’original, Screenbound entend bien bousculer le monde du jeu de plateforme classique. En forçant le joueur à se concentrer sur deux mondes en même temps et faisant coexister nos mouvements sur les deux pans de réalité pour deux fois plus de frustration et de rendez-vous chez l’ophtalmologue, le jeu promet de beaux moments de plateformes qui nous mettront face au dilemme de tous joueurs : encore une petite ?

Avec ces petites propositions originales et teintées de mystères, l’ID@Xbox Showcase a su fédérer de nombreux joueurs et ce sur plusieurs tableaux. De l’aventure narrative, des jeux de plateformes, de l’horreur mais aussi du RPG et du Souls-like, le moins que l’on puisse dire c’est que beaucoup de ces propositions sont attendues de pied ferme. Notons enfin que la plupart des jeux présentés seront directement disponibles sur le Xbox Game Pass Ultimate dès leur sortie.