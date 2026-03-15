tt

Future Games Show Spring Showcase 2026 – Quels jeux sont à retenir ?

Future Game Show Spring Showcase 2026

antbrd

25 ans et presque autant de temps à arpenter des univers entièrement faits de pixels. Cinéaste de formation qui aime penser le jeu aussi à travers ses liens avec le 7ème art. Resident Evil 4 au CE2, ça laisse des séquelles.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
15 mars
14:56

Future Games Show Spring Showcase 2026 – Quels jeux sont à retenir ?

14 mars
20:32

Street Fighter 6 – Kilzyou, un Français, vice-champion de la Capcom Cup

14 mars
19:03

Capcom s’engouffre dans une politique inquiétante avec Mega Man: Dual Override

13 mars
20:39

La coopération ne remplace pas le solo, elle s’impose

13 mars
19:41

Chained Echoes – Dans le chaos de l’édition physique

13 mars
14:59

Shadowstone représente-t-il le Sunderfolk de Thésée ?

Test Scott Pilgrim EX – Scott Pilgrim s’assagit

Test Tales of Berseria Remastered – Un retour prématuré ?

Test John Carpenter’s Toxic Commando – Une aventure au parfum de série B