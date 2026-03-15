Future Games Show Spring Showcase 2026 – Quels jeux sont à retenir ?

Diffusé plus tôt dans la semaine, le Future Games Show Spring Showcase 2026 s’est une nouvelle fois transformé en véritable vitrine pour tout un tas de jeux à venir. Pendant près de 90 minutes, la conférence a enchaîné trailers, annonces et autres vidéos de gameplay, avec plus de quarante titres présentés au compteur. Un rythme soutenu qui a surtout permis de mettre en avant une grande variété de projets : de productions indépendantes modestes aux titres plus imposants.

Des grosses machines bien huilées

Parmi les titres déjà attendus, Directive 8020 a refait parler de lui avec une nouvelle présentation. Développé par Supermassive Games, ce jeu narratif d’horreur transporte les joueurs dans l’espace et devrait rester fidèle à la formule du studio : des choix déterminants et une histoire qui peut prendre plusieurs directions selon les décisions prises.

Autre passage remarqué, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Le jeu inspiré de l’univers LEGO et du célèbre justicier de Gotham a dévoilé de nouvelles images de gameplay, ainsi qu’un aperçu de différents costumes et gadgets que les joueurs pourront utiliser. Sa sortie est toujours attendue le 29 mai prochain.

Et les prometteuses merveilles pixelisées

Le showcase a aussi été l’occasion de découvrir quelques projets plus originaux. Project Shadowglass a par exemple attiré l’attention grâce à sa direction artistique mêlant pixel-art et environnements en 3D. Le jeu semble directement s’inspirer des immersive sims, avec un accent mis sur l’infiltration, la liberté d’approche et l’exploration d’un univers médiéval sombre. Les développeurs promettent plusieurs façons d’aborder les situations, que ce soit en évitant les ennemis, en manipulant l’environnement ou en utilisant différentes compétences. Pour l’instant, le jeu n’est prévu que sur PC, et une démo jouable devrait être mise à disposition prochainement.

Dans un registre différent mais avec une esthétique elle aussi inspirée du pixel art, The 9th Dragon s’est présenté de manière très nerveuse. Situé dans une version stylisée de Kowloon (quartier nord de Hong Kong) dans les années 1980, le titre mélange combats rapprochés et fusillades dans une esthétique néon, avec un scénario centré sur un policier infiltré. Si le jeu n’a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC et consoles.

Des extensions, du remake/remaster et de la VR ?

Enfin, plusieurs jeux déjà bien connus ont profité de la conférence pour donner de leurs nouvelles. Dave The Diver a présenté une énième fois son extension nommée In The Jungle maintenant attendue pour le 18 juin 2026.

De son côté, Deep Rock Galactic: Survivor a annoncé du contenu supplémentaire, le DLC Heavy Duty, avec notamment l’arrivée d’une classe jouable inédites et de nouveaux éléments de progression. Le showcase a aussi servi à rappeler que l’univers du jeu continue de s’étendre avec Deep Rock Galactic: Rogue Core, un spin-off Roge-like coopératif dont l’accès anticipé est prévu le 20 mai 2026 sur PC.

Au-delà des titres évoqués, le Future Games Show a présenté une ribambelle d’autres projets à surveiller : des remasters et remakes inattendus (The 7th Guest, Defender of the Crown) mais surtout pléthore de jeux originaux : Cordura, CALX, Remothered Red Nun’s Legacy et même un nouveau jeu Little Nigthmares Alter Echoes entièrement pensé pour la VR.

Décidément, le calendrier vidéoludique du printemps 2026 s’annonce particulièrement dense et varié. Il y a de quoi satisfaire aussi bien les joueurs curieux que les fans de classiques attendus.