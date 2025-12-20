Dave The Diver accueillera son DLC « In The Jungle » en 2026

Dans un vlog titré « Dev Dive » publié sur YouTube, Jaeho Hwang, le patron de Mintrocket, partage de nouvelles informations sur le nouveau DLC In the Jungle. Après nous avoir présenté leurs nouveaux bureaux et fait un récapitulatif de l’année 2025, le réalisateur de Dave the Diver partage une première information : le DLC In the Jungle contiendra plus de dix heures de contenu. De quoi faire rêver et imaginer plusieurs nouvelles quêtes loufoques dans la lignée du jeu de base. Mais ce n’est pas tout, puisque des systèmes de jeu inédits et un gameplay bien différent de celui que l’on connaît dans Dave the Diver débarquera avec ce nouveau DLC. Après avoir fait de nombreux crossover, comme avec Yakuza: Like a Dragon et Balatro, Mintrocket ne compte pas s’arrêter là et continue d’entretenir sa petite pépite.

Un plongeur en reconversion professionnelle ?

Dans le DLC In the Jungle, Dave ne se contentera plus de plonger et de se battre avec des requins ou des créatures mythiques gigantesques, mais se retrouvera à miner des minéraux, cueillir des bananes et accéder aux requêtes de nouveaux villageois. Car oui, Dave a déménagé et ne vit plus près du Trou Bleu, puisqu’il s’épanouit maintenant au cœur de la jungle (spoiler dans le titre du DLC…). Nouveau lieu et nouvelle vie sont au programme pour Dave, mais il sera toujours accompagné de ses fidèles compères. Bancho ouvrira bien évidemment un restaurant, le Bancho Grill, qui ne servira plus de poisson cru sous forme de sushi mais du poisson cuit sous différentes formes.

Au milieu de cette nature luxuriante, Dave, maintenant serveur aguerri, pourra dorénavant servir les clients non plus de manière horizontale, mais de manière libre. Ses nouvelles activités ne feront pas oublier à Dave sa passion première, la plongée. Il pourra découvrir l’eau douce en plongeant dans le lac présent dans la jungle. De nouveaux poissons feront leur apparition, comme les piranhas, les anguilles électriques ou les poissons-chats, mais aussi de nouveaux prédateurs comme le crocodile. Afin de pouvoir les affronter, notre plongeur préféré s’équipera d’une nouvelle arme : le Jungle Gun. Cette arme est capable de se transformer instantanément en l’arme dont vous avez besoin, que ce soit un sniper, un fusil à pompe ou un projecteur de filets.

Nouveau décor pour une nouvelle vie

Dans le DLC In the Jungle, Dave ne parcourra plus les mers mais une terre luxuriante et pleine de surprises. La jungle s’ouvrira à vous et Dave pourra explorer, dans ses moindres recoins, ce nouvel environnement. N’abritant pas uniquement de nombreux mini-jeux développés exclusivement pour ce DLC In the Jungle, Mintrocket a, derrière les épaisses feuilles et lianes parsemant cette forêt tropicale, construit un village.

Pour en apprendre plus, Jaeho Hwang passe le relais au game design lead de Dave the Diver : Chanhee Woo. Mais Jaeho Hwang tease rapidement la présence de nouveaux crossovers ainsi que de nouvelles batailles épiques avec des boss originaux avant de s’éclipser. Chanhee Woo partage la volonté des développeurs d’enrichir l’expérience sociale de Dave the Diver en créant de nouveaux PNJ charmants et dynamiques avec lesquels on a sincèrement envie de développer une relation.

Kiyeop Chung, art director, promet quant à lui, des mouvements de caméra plus dynamiques avec plus de personnages apparaissant à l’écran. Il évoque d’autres nouveautés, telles que l’écoulement du temps qui se fera désormais en temps réel, contrairement au jeu principal.

Pour clôturer cette présentation de huit minutes, Jaeho Hwang fait une dernière annonce : Mintrocket développe dès maintenant une version adaptée et optimisée pour que Dave the Diver débarque sur téléphone. Dans sa version mobile, Dave the Diver a été redesigné intégralement afin de rendre sa jouabilité facile et agréable. Petit bonus, pour verser le thé lors de vos services à Banco Sushi, vous pouvez simplement pencher votre appareil. Dave the Diver sera disponible sur mobile d’abord en Chine dès l’année prochaine, puis dans le monde entier peu de temps après.

Le DLC In the Jungle sera disponible en 2026 sur toutes les plateformes accueillant le jeu principal.