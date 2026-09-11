Ces jeux étranges où la seule façon de gagner est de ne pas jouer

Une cinquantaine de jeux incrémentaux débarquant sur Steam en une seule semaine : ce constat dressé par PCGAMER illustre la démesure prise par une catégorie de jeux autrefois cantonnée à la simple blague de niche. Avec plusieurs milliers de titres répertoriés et des succès colossaux réunissant des dizaines de milliers d’utilisateurs simultanés, le genre s’est imposé comme un pilier discret mais omniprésent de nombres de bibliothèques numériques.

À l’origine, le principe repose sur une épure mécanique presque absurde : répéter une action basique, souvent un simple clic, pour accumuler une ressource qui servira à accumuler des ressources puis à automatiser le processus. De là s’enclenche une réaction en chaîne où les chiffres explosent à l’infini. Si les pionniers comme Cookie Clicker ou AdVenture Capitalist flirtaient avec la parodie des mécaniques de « grind » du jeu de rôle traditionnel, le genre s’est rapidement affranchi de son statut de farce.

Incrémentalement intéressant

L’attrait massif de ces jeux tient d’abord à leur redoutable efficacité psychologique. En supprimant la notion de défaite et la friction des temps morts, ils injectent une dose continue de gratification. Mais c’est surtout leur symbiose avec nos modes de vie contemporains qui scelle leur triomphe : parfaits compagnons du multitâche, ils tournent silencieusement dans un onglet ou en bas de l’écran, offrant l’illusion rassurante d’un progrès permanent sans exiger d’attention continue.

Parfois même lancés en tandem avec un second jeu qui occupe par des tâches rébarbatives comme la découpe de monstre sur un Hack’n’Slash, le genre permet de n’être finalement qu’un « à côté » qu’on ne côtoie que de temps en temps.

Pourtant, résumer les productions actuelles à de banals générateurs de nombres serait réducteur. La scène contemporaine a su détourner cette boucle d’automatisation pour servir des ambitions esthétiques et narratives fortes. L’exemple culte de Paperclip Factory en est l’incarnation philosophique la plus frappante.

Ce qui débute comme une banale simulation de fabrication de trombones se transforme en un récit d’anticipation vertigineux sur les dérives d’une intelligence artificielle dénuée d’éthique, métamorphosant chaque clic en une terrifiante parabole sur le consumérisme aveugle et la finitude de l’univers.

Dans un registre tout aussi singulier, des productions récentes réinventent totalement l’enrobage du genre. C’est le cas de titres comme Horripilant, qui délaissent les tableurs froids pour s’aventurer sur le terrain du dungeon crawler horrifique en pixel art. Avec sa direction artistique sombre, granuleuse et crasseuse, le jeu prouve que la progression passive peut s’hybrider avec des puzzles cryptiques et une atmosphère pesante, à des lieues du minimalisme aseptisé des origines.

Quand le WOPR prend la main

Cette maturité créative se heurte néanmoins à une industrialisation galopante. La relative facilité de conception de ces jeux en fait une cible privilégiée pour l’automatisation par intelligence artificielle, inondant les plateformes de clones génériques aux interfaces interchangeables. Ajoutez y le fait que certains malheureux tentent de réaliser leur rêve en un minimum de temps et vous obtenez un sombre constat : vous ne pouvez pas vous fier à grand chose.

Coincé entre des œuvres singulières porteuses d’un vrai propos d’auteur et un déluge d’opportunisme algorithmique, l’idle game contemporain témoigne à la fois de l’ingéniosité des concepteurs indépendants et des dérives d’un marché saturé qui profite d’un bas coût de vente pour essayer d’appâter un maximum de joueurs. Espérons que le prochain genre qui semble devenir à la mode, le « sorting game » ne soit pas sujet à des soucis similaires…