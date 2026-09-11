tt

Ces jeux étranges où la seule façon de gagner est de ne pas jouer

Quand cliquer sur un bouton devient le top seller

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires

Test Onimusha: Way of The Sword – Ça tranche fort à Kyoto !

Test Star Wars Zero Company – Le mixe parfait entre XCOM et Mass Effect

Test Captain Tsubasa 2: World Fighters – Un retour qui rate le cadre

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026