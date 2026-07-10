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Clay Clinic est l’aboutissement d’un marché de l’arnaque qui envahit doucement Steam

Les arnaque par IA se font de plus en plus convaincante

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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