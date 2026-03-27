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Hunter: The Reckoning – Deathwish confirmé, le retour d’une licence du World of Darkness

annonce Hunter: The Reckoning - Deathwish

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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