La Zone s’agrandit avec Cost of Hope, première extension majeure de STALKER 2

Présentée aujourd’hui lors du Xbox Partner Preview, l’extension Cost of Hope viendra prolonger l’aventure STALKER 2 dès cet été sur PC et consoles. Plus qu’un simple DLC, le projet s’inscrit dans une logique de continuité directe, avec une nouvelle trame narrative pensée pour se greffer au jeu de base. Une extension qui se veut comme un véritable nouveau chapitre pour la franchise de GSC Game World.

Les factions du Devoir et de la Liberté occupaient jusqu’ici une position d’équilibre fragile, maintenue par des accords de circonstance. Deux visions incompatibles, contraintes de coexister dans un espace qui ne tolère pourtant aucune stabilité durable. Avec Cost of Hope, cette tension éclate en mille morceaux.

D’un côté, le Devoir poursuit son objectif de neutralisation totale de la Zone, perçue comme une menace à contenir. De l’autre, la Liberté continue d’y voir un territoire à explorer, voire à comprendre, convaincue que ses anomalies pourraient transformer le monde plutôt que le détruire. Ce conflit structure l’ensemble de l’extension, et sert de moteur à une narration qui s’annonce non linéaire.

L’Exauceur de Voeux de retour

L’extension introduit deux nouvelles régions qui viennent étendre le territoire. D’abord, la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui s’impose comme le point central de cette extension et qui fut absente de STALKER 2. Elle redevient un espace explorable, chargé d’une forte mémoire symbolique pour la série.

À ses côtés, l’Iron Forest propose un environnement plus labyrinthique, fait de structures métalliques et de zones encore inexplorées. Un terrain propice à l’exploration, où l’observation et le contournement prennent le pas sur l’affrontement frontal.

L’extension introduit aussi de nouveaux équipements, armes et outils tactiques, tout en reconduisant l’écosystème familier de la série : mutants imprévisibles, factions armées, anomalies toujours plus piégeuses, nouveaux hubs et activités qui rythment la progression.

Avec Cost of Hope, GSC Game World amorce le second acte d’une nouvelle trilogie, à l’image de la structure narrative du premier STALKER. Cette étape intermédiaire trouvera sa conclusion dans un dernier DLC, prévu plus tard. Reste à voir à quel prix cette extension sera proposée, au regard de l’ambition et du volume de contenu qui semblent s’annoncer.