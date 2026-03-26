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La Zone s’agrandit avec Cost of Hope, première extension majeure de STALKER 2

STALKER 2: Cost of Hope annonce

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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