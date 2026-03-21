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Preview Spectra – Le Grand Soir sous forme d’immersive sim

Preview Spectra

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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