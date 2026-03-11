tt

Preview Zero Parades: For Dead Spies – L’héritage impossible de Disco Elysium ?

Preview Zero Parades: For Dead Spies

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Souriez, vous êtes photographié

Test Esoteric Ebb – Donjons et Investigations

Test Reanimal – Bêtes et méchants