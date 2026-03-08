tt

Hunter: The Reckoning — le leak accidentel qui ressuscite une licence oubliée?

Il semblerait qu'un reboot de Hunter: The Reckoning soit en développement.

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

