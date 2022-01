Horizon, Elden Ring – Grosses sorties en février, attention à l’embouteillage !

« So much to do, so little time » (tellement à faire, et si peu de temps) clamait le Joker dans le Batman de 1989. On pourrait paraphraser le Clown Prince du Crime en février, où nous aurons tellement de jeux, et toujours si peu de temps… En effet, ce ne sont rien de moins que deux (LES deux ?) des jeux les plus attendus de l’année qui arrivent presque en même temps le mois prochain.

Le 18 février, les possesseurs de PlayStation 5 vont ENFIN pouvoir donner à manger à leur machine si durement obtenue. Certes, la console accueille déjà dans son line up Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, ou Deathloop. Mais ce sont des titres qui sont un peu générique pour le premier, et s’adressant à un public plutôt de niche pour les seconds… Horizon Forbidden West, puisque c’est de lui qu’il s’agit, sera le vrai premier blockbuster grand public à arriver sur la machine.

Hélas, pour des raisons de calendrier, les fans d’Aloy n’auront que peu de temps à lui consacrer, puisqu’une petite semaine plus tard, c’est une autre grosse production très attendue qui pointera le bout de son nez, cette fois sur toutes les machines : Elden Ring, dernier né de chez FromSoftware.

Avec un tel programme, les autres sorties du mois risque la contre-performance. Pourtant, Il y a bien des propositions qui vont valoir le coup d’œil : le versus fighting King of Fighters XV, Dying Light 2, le beat’em up français SiFu, le premier FPS de Remedy, Crossfire X, ou encore l’horrifique Martha is Dead… Clairement, ce programme aux allures de septembre-octobre (généralement une période riche en sorties puisqu’elle vient préparer Noël ) est un contre coup des reports de ces derniers mois, et des difficultés entraînées par la pandémie de COVID-19.

Et mauvaise nouvelle (enfin, si on appartient à la team Verre-à-Moitié-Vide), le mois de mars ne nous laissera pas beaucoup de temps à accorder à ces sorties de février, puisque lui-même verra la sortie de Babylon’s Fall, Gran Turismo 7, Kirby et le Monde Oublié, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, ou encore, à en croire les rumeurs, Ghostwire Tokyo…

Et tout ça sans compter les petites surprises de l’indé qu’on n’aura pas vues venir, notre backlog, le Game Pass, et l’éventuelle proposition de Sony avec Spartacus. On s’est plaint pendant plusieurs semaines de la pauvreté des sorties, préparons-nous dès à présent à se plaindre du torrent de jeux sous lequel nous allons nous noyer !