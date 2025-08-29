Pourquoi l’agent 47 veut-il assassiner notre compte en banque ?

Sur l’App Store de notre chère firme à la pomme se trouve un petit jeu mis en ligne sur la page d’IO Interactive A/S : Hitman World of Assassination. Loin des ambitions du très sympathique Hitman Go, le développeur lance ainsi sa grosse compilation contenant les trois jeux largement acclamés sur iOS. Avec une moyenne à 4.2 étoiles, le jeu semble proposer une expérience convenable avec un framerate tout à fait acceptable, le tout avec une sacrée quantité de contenu.

Hitman était presque à 4.7 étoiles ! Vous l’avez ?

Évidemment, il y a une ombre colossale au tableau. En effet, il vous en coûtera la bagatelle somme de 70$ si vous désirez vous procurer cette version du jeu. Mieux encore, vous êtes tout à fait en mesure d’acheter les vingt-cinq niveaux individuellement pour 3$ le niveau, évidemment en faisant le calcul rapidement on tombe sur 75$, ce qui est 5$ plus cher que la version bundle.

En grands princes, les personnes manifestement peu scrupuleuses qui ont discuté du prix en internes ont décidé d’offrir le tutoriel, certainement pour freiner la barrière à l’entrée et permettre une très jolie étiquette « Gratuit » sur leur bannière iOS. Plus amusant encore, sachez que même avec ces 70$ il reste encore 65$ à débourser pour toutes les microtransactions en périphérie.

Alors oui, Hitman World of Assassination est un jeu plutôt bien reçu par la critique (même si avec 43Go le jeu occupe quand même une grosse partie de votre mémoire), mais il y a là quelques petits hic. Premièrement, le jeu est disponible sur une autre plateforme mobile, la Switch 2, pour 10$ de moins. Ensuite, on est face ici à l’un des portages mobiles les plus cher du marché, Death’s Stranding et Resident Evil 7 campant respectivement à 39.99$ et 19.99$. Enfin, Hitman World of Assassination se vend au même prix que sa version PC (à l’instar des deux autres exemples cités plus haut). Pour comparaison, Alien Isolation se vend 15$ de moins et Divinity Original Sin 2 à 20$.

La fenêtre est grande ouverte mon capitaine !

Il y a tout plein de raisons qui poussent un éditeur à provoquer sa clientèle de la sorte mais un attire particulièrement notre œil : l’ouverture de la fenêtre d’Overton. Il est relativement évident que ce genre de tarif est inacceptable, mais on fait avaler la pilule parce qu’Hitman World of Assassination est le portage d’un excellent jeu.

Dans un monde dans lequel un AAA se vend dans les alentours de 25$, poser cette nouvelle consiste plus ou moins à ouvrir la grande baie vitrée pour laisser passer toutes les prochaines sorties de l’éditeur. N’oublions pas le petit sucre qui aide à faire passer en la forme de la vente de niveau unique à 3$, allez, c’est rien 3$.

Évidemment, ne parlons pas des conditions de jeu qui doivent être catastrophique en tactile, mais après tout, ça, c’est un avis personnel. Si vous cherchez à vous procurer ce jeu on vous recommandera plutôt la version Switch 2 ou des soldes sur Steam, moins cher et plus ergonomique.