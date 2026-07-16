Halo Studios dans l’incertitude après l’annulation de son nouveau projet

Les amateurs de la saga Halo s’apprêtent à redécouvrir la campagne du tout premier titre, Halo: Combat Evolved. Bénéficiant d’une refonte graphique grâce à l’Unreal Engine 5 et de nouvelles scènes détaillant davantage le lore, Halo: Campaign Evolved ne part pas gagnant pour autant. En effet, Halo Studios est sous les feux des critiques depuis des révélations d’harcèlement et une gestion des équipes internes plus que douteuse.

On apprend également que l’équipe menée par Glenn Israel, qui travaillait sur un projet secret pour le studio, s’était vu affectée au remake, pour compenser les retards de développement. On découvre aujourd’hui que ce projet secret, censé être le prochain titre Halo et portant le nom de code « Project Ekur » vient d’être annulé.

Le journaliste Rebs Gaming a publié plusieurs rapports sur le sujet, à l’aide de sources du côté d’Halo Studios, apportant des détails sur ce qui aurait pu constituer le prochain jeu de la franchise. Project Ekur devait être majoritairement multijoueur. On sait qu’Halo: Campaign Evolved avait mis de côté cet aspect, il semblait logique que le studio propose une expérience multijoueur à part. Le projet avait été confié au studio Certain Affinity, co-développeur sur plusieurs jeux de la série et spécialisé dans le développement de fonctionnalités multijoueurs.

Néanmoins, le studio a rencontré plusieurs problèmes, qui ont sûrement causé l’annulation du jeu. Le développeur semblait hésiter sur l’approche du gameplay, penchant au début pour un extraction shooter. Un choix étonnant, mais qui aurait pu être novateur. Halo Studios aurait fait marche arrière pour revenir sur une structure qui a fait son effet par le passé, le mode Big Team Battle, qu’on retrouve sur la plupart des jeux. Cependant, l’équipe s’est vu réaffectée sur Halo: Combat Evolved, enterrant les dernières chances pour Project Ekur de voir le jour.

L’annulation de ce projet marque un point d’arrêt pour la franchise, et notamment pour son multijoueur. Cet aspect est emblématique depuis les tous premiers jeux de la licence. Le studio avait le choix d’exclure cette fonctionnalité de son prochain remake, se concentrant sur l’aspect solo et coopératif de la campagne. Le dernier mode multijoueur de la saga était sur Halo Infinite, sorti en 2021.

Cette annonce arrive à un moment charnière pour Xbox et ses studios affiliés. Le « reset » du géant américain devrait protéger notre Spartan préféré, quand on sait que les licences à succès d’Xbox sont privilégiées. Néanmoins, avec l’annulation de Project Ekur, il faudra s’armer de patience avant de revoir un titre multijoueur.