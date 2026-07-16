Halo Studios dans l’incertitude après l’annulation de son nouveau projet

Les fans de la licence Halo s’apprêtent à redécouvrir avec nostalgie la campagne du tout premier titre de la saga légendaire d’Xbox, Halo: Combat Evolved. Bénéficiant notamment d’une refonte graphique grâce à l’Unreal Engine 5 et de nouvelles scènes expliquant le lore de la série, Halo: Campaign Evolved ne part pas gagnant. En effet, Halo Studios est sous les feux des critiques depuis des révélations de harcèlements et une gestion plus que douteuse.

On apprenait également que l’équipe menée par Glenn Israel, qui travaillait sur un projet secret pour le studio, s’était vu affectée au remake, pour compenser les retards de développement. Puisqu’une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, on découvre aujourd’hui que ce projet secret, qui était censé être le prochain titre Halo et portant le nom de code « Project Ekur » vient d’être annulé.

Le journaliste Rebs Gaming a publié plusieurs rapports sur le sujet, à l’aide de sources de chez Halo Studios, apportant des détails sur ce qui aurait pu constituer le prochain jeu de la franchise. Project Ekur devait être majoritairement multijoueur. On sait que Halo: Campaign Evolved avait mis de côté cet aspect, il semblait logique que le studio propose une expérience multijoueur. Le projet avait été confié au studio Certain Affinity, co-développeur sur plusieurs jeux Halo et spécialisé dans le développement de fonctionnalités multijoueur sur notamment les licences Halo et Call of Duty.

Néanmoins, le studio a rencontré plusieurs problèmes, qui ont sûrement causé l’annulation du jeu. Le développeur semblait hésiter sur l’approche du gameplay, penchant au début pour un extraction shooter. Un choix étonnant, mais qui aurait pu être novateur pour la licence. Halo Studios aurait fait marche arrière pour revenir sur une structure qui a fait son effet par le passé, le mode Big Team Battle, qu’on retrouve sur la plupart des jeux Halo. Cependant, l’équipe s’est vu réaffectée sur Halo: Combat Evolved, enterrant les dernières chances pour Project Ekur de voir le jour.

L’annulation de ce nouveau projet marque un point d’arrêt pour la franchise, et notamment pour son aspect multijoueur. Cet aspect est emblématique depuis les tous premiers jeux de la licence. Le studio avait le choix d’exclure cette fonctionnalité de son prochain remake, se concentrant sur l’aspect solo et coopératif de la campagne. Le dernier mode multijoueur de la saga était sur Halo Infinite, sorti en 2021. L’accès était gratuit, mais le jeu a globalement déçu.

Cette annonce arrive à un moment charnière pour Xbox et ses studios affiliés. Le « reset » du géant américain devrait protéger notre Spartan préféré, quand on sait que les licences à succès d’Xbox sont privilégiées. Néanmoins, avec l’annulation de Project Ekur, il faudra s’armer de patience avant de revoir un titre multijoueur.