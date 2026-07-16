tt

Koei Tecmo, une entreprise du jeu vidéo exemplaire ?

Koei Tecmo se porte à merveille en 2026

Al

Prêt à tout pour servir ses passions.

guest

0 Commentaires
16 juil.
17:07

League of Legends Classic ou quand Riot Games fait le pari de la nostalgie

16 juil.
15:05

Koei Tecmo, une entreprise du jeu vidéo exemplaire ?

15 juil.
16:40

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Capcom souhaite faire rimer extension et rédemption

15 juil.
07:18

Project Awakening se réveille 10 ans après avoir été annoncé

14 juil.
17:34

Les joueurs se mobilisent contre les licenciements chez Microsoft

14 juil.
14:16

Preview Orbitals — Décollage imminent avec les honneurs

Test Looking for Fael – Une visite d’appartement pas comme les autres

Test Denshattack! – Le train de la folie entre en gare

Test The Mound: Omen of Cthulhu – Les aventuriers de la pieuvre perdue

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026