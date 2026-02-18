tt
Test Nioh 3 – Formule changée, lame aiguisée
Nioh 3 – Formule changée, lame aiguisée Game

Test Nioh 3 – Formule changée, lame aiguisée

Test Nioh – Samouraï au pays des Ombres

16/03/2017 à 09:45
Drakyng

Team Ninja – Le Japon et la Chine à l’honneur

12/10/2022 à 07:46
New Game Plus

Lies of P – La raison d’être d’un Souls-like réside-t-elle dans sa difficulté ?

24/05/2025 à 08:36
Tortuga76ers

Drakyng

Boss Final New Game Plus | Mario m'a appris à sauter, Sonic à courir. Mangeur de jeux vidéo depuis ma tendre enfance, la sauce RPG reste la meilleure. En constant effort afin d'éléver le débat sur l'internet sauvage.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Nioh 3 – Formule changée, lame aiguisée

Test Killer Inn – Tué dans l’œuf

Test Styx: Blades of Greed — De maître de l’ombre à maître de l’inégalité