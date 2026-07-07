Dead or Alive 6 Last Round – À peine sortie et déjà au tapis ?

Alors que les fans attendent impatiemment de nouvelles informations concernant Dead or Alive 7, brièvement présenté lors du State of Play de février dernier, Koei Tecmo a souhaité offrir un baroud d’honneur au sixième opus de sa série. Dead or Alive 6 Last Round, sorti le 25 juin dernier, est annoncé comme la version « ultime » de Dead or Alive 6 paru en 2019, et devait donner un second souffle à un jeu qui aura eu du mal à conserver ses joueurs sur la durée.

S’inscrivant dans la longue tradition des jeux de combat qui, après plusieurs années de contenu en DLC, bénéficient d’une ressortie dans une version complète, ce Dead or Alive 6 Last Round avait tout pour plaire… À quelques exceptions près.

Même jeu, moins de contenu

Sur le papier, Dead or Alive 6 Last Round faisait des promesses intéressantes : pour une quarantaine d’euros, il était possible d’avoir le jeu complet, l’intégralité des personnages parus en DLC (qui, au cumul dans la version de base du jeu, dépassait largement ce prix), des costumes, des fonctionnalités inédites (incluant le mode photo), un transfert du contenu possible entre cette version et le jeu d’origine, ainsi qu’une refonte du système d’éclairage du Katana Engine, nommé « Oboro ».

Cependant, à la sortie, les joueurs ont eu le malheur de découvrir que le résultat était, pour le moins, décevant. Par exemple, les deux personnages issus de la collaboration avec King of Fighters ne sont pas inclus et doivent être rachetés, même si vous les possédiez déjà dans le jeu d’origine, et subissent, de plus, une hausse de prix injustifiée (passant de 7,99 à 10,99 euros).

Le révolutionnaire système Oboro n’est en réalité exploité que sur une seule des cartes du jeu. Les joueurs ont également vite fait remonter l’apparition de bugs, dont l’un empêchant tout bonnement le transfert de données entre Dead or Alive 6 Last Round et le jeu d’origine. Les critiques ne se sont pas faites attendre et les joueurs mécontents ont fait entendre leur voix sur les réseaux, incitant toute personne ayant acheté le jeu à se faire rembourser, ainsi qu’à mener un review bombing du jeu sur Steam.

Déjà mort et enterré ?

L’avenir de ce Dead or Alive 6 Last Round semblerait bien sombre s’il ne restait pas, quand même, un peu de lumière au bout du tunnel. En effet, malgré ce lynchage public, le jeu a tout de même réussi à convaincre plus de 100 000 joueurs, faisant passer Dead or Alive 6 au-dessus de la barre du million d’exemplaires vendus. Koei Tecmo s’est félicité de cette réussite et en a également profité pour teaser l’arrivée de nouveaux personnages en DLC, dont une certaine « Minato », de nouveaux costumes et modes de jeu ainsi que d’autres stages profitant du système Oboro.

Même s’il est plus qu’évident que tous ces contenus se débloqueront grâce à la carte bancaire des joueurs, cela laisse néanmoins envisager que cette édition aura beaucoup plus de contenu à proposer à l’avenir qu’en l’état et pourra devenir une véritable alternative au jeu d’origine. De quoi patienter avant la sortie de Dead or Alive 7… Ou ironiquement, d’une édition « Last Round » de ce Dead or Alive 6 Last Round.