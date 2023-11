GTA VI – Rockstar s’apprête-t-il à (re)marquer l’histoire ?

Dix ans. C’est le temps qui séparera la sortie initiale du cinquième opus de Grand Theft Auto sur les consoles de septième génération (PlayStation 3, Xbox 360) de la date du premier trailer de GTA VI prévu pour début décembre. C’est par l’intermédiaire d’un tweet de Rockstar Games que l’on a apprit la nouvelle même si les indiscrétions du toujours très bien renseigné Jason Schreier (Bloomberg) avaient déjà vendu un petit peu la mèche. GTA 5 aura sévit sur une décennie de vie et trois générations de machines. Des chiffres impressionnants qui illustrent bien le statut unique du titre auprès des joueurs. De toute évidence, quand il vient le moment d’aborder le jeu, tout ou presque est marqué par la démesure.

Le titre de Rockstar vient d’atteindre récemment un total de ventes avoisinant les 190 millions d’exemplaires. Mieux que ça, il se retrouve dans le peloton de tête en ce qui concerne le classement des jeux les plus écoulés de tous les temps avec une très belle deuxième place juste derrière l’ogre Minecraft. Les prémices mêmes du titre dessinaient déjà les contours d’un projet sans pareil avec des coûts de production pharaoniques sans compter l’argent alloué au marketing, le tout serait estimé à 265 millions de dollars. Rockstar Games avait sorti le chéquier pour faire les choses en grand et ce qu’on peut confirmer, c’est qu’il y a eu retour sur investissement.

Alors dire que GTA VI cristallise beaucoup d’attentes relève de l’euphémisme. Même les médias traditionnels font monter la sauce en qualifiant le jeu comme « le plus attendu de tous les temps». Si il apparaît toujours hasardeux de se lancer dans de tels superlatifs, on peut concéder que la vérité n’est pas si loin. L’engouement est total et la sphère des réseaux sociaux complètement en ébullition depuis la sortie du tweet avec un score d’impressions sur Twitter/X qui ne cesse de s’accroître. On en vient même à se demander si Rockstar Games arrivera à tenir la distance face à tant de hype ? Poser la question, c’est un peu y répondre. Un jeu qui soulève autant les foules décevra de toute manière une partie de son audience. Nous sommes simplement en droit d’attendre des développeurs qu’ils maintiennent les standards de qualité auxquels il sont habitués.

Dans tous les cas, dans la rédaction aussi, l’impatience règne et on se surprend à compter les jours qui nous séparent de décembre comme des gamins à quelques jours de Noël. Un mois de décembre qui verra également la cérémonie des Game Awards déployer sa dixième édition au début de ce même mois (le 7). Geoff Keighley nous sortira-t-il le petit trailer de son chapeau pour cette occasion très spéciale ? Ou Rockstar Games, qui n’a évidemment pas besoin d’une tribune pour une annonce de cette ampleur, se la jouera plutôt solo ?