Rockstar et GTA se lancent (timidement) dans l’abonnement façon Game Pass

Personne ne le sait (ou en tous cas pas grand monde ne s’y intéresse), mais Rockstar Games propose un abonnement baptisé avec beaucoup d’imagination… GTA+ (après PlayStation Plus et Ubisoft+) (en même temps, qui sommes nous chez New Game + pour donner des leçons à ce niveau ?!).

L’abonnement, uniquement accessible sur consoles, permet de bénéficier d’avantages pour GTA Online tels que des armes, des véhicules et des vêtements in game « offerts », des réductions sur certains objets du jeu, des services, là aussi in game, exclusifs aux membres payant, tel que la priorité et la gratuité sur les courses de taxi, et un versement mensuel de 500 000$ (a-t-on besoin de préciser qu’il s’agit de monnaie virtuelle du jeu ?!).

Hors, depuis peu, un nouvel avantage s’est ajouté à ceux à faire valoir dans GTA Online : des jeux accessibles sans surcoût. On est loin d’une offre qui viendrait inquiéter le Game Pass ou le PS Plus. On est même loin d’une offre qui pourrait concurrencer Ubisoft plus ou encore EA Play, puisque aujourd’hui, ce sont (seulement) 3 jeux qui sont accessibles : la compilation Grand Theft Auto Trilogy, dans sa « Definitive Edition », soit GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas.

La page dédiée à l’abonnement sur le site de Rockstar annonce une collection de titres classiques Rockstar Games qui seront disponibles en rotation. De nouveaux jeux seront-ils proposés chaque mois ? Moins souvent ? Et les jeux du moment resteront-ils jouables une fois remplacés dans le cadre de cette rotation ? Ou faudra-t-il les acheter pour continuer à en profiter ? Et quand le sampler réalisé avec Timbaland, Beaterator, sera-t-il proposé ?

Autant de questions dont nous n’aurons pas les réponses immédiatement, même s’il semble que non, les jeux ne resteront pas accessibles pour toute la durée de l’abonnement : « Les membres peuvent accéder à ces titres aussi longtemps qu’ils seront inclus à GTA+ », peut on lire dans les FAQs de la page (« Members can access these titles for as long as they are included with GTA+ »). Or, le concept de « rotation » indique que les nouveaux jeux remplaceront les anciens, pas qu’ils s’ajouteront à la liste…

Mais surtout, autant de questions qui ne cachent pas la principale interrogation : pourquoi maintenant ? Bien entendu, on ne peut s’empêcher d’imaginer qu’il y a là un lien, même si on ne voit pas lequel, avec l’arrivée qu’on voudrait la plus imminente possible de GTA 6…! GTA+ est disponible sans engagement pour les joueurs PlayStation et Xbox au tarif mensuel de 5,99€.