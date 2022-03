GTA+ pour GTA Online – Le calice jusqu’à la lie

Rockstar a pris la parole aujourd’hui. Calmons de suite les ardeurs, il n’y a pas plus d’informations sur le prochain GTA. L’annonce n’en reste pas moins majeure pour une industrie qui observe et s’inspire des actes de ses plus belles locomotives. GTA Online, puisque c’est lui qui est concerné par cette prise de parole, qui faisait déjà indubitablement partie des jeux multijoueurs les plus populaires depuis de nombreuses années, a retrouvé une seconde jeunesse grâce à sa sortie en version améliorée sur les machines de dernière génération Xbox et PlayStation.

Un beau geste a d’ailleurs accompagné ce retour puisque ce mode de jeu exclusivement en ligne est téléchargeable gratuitement sur PS5 et est à 9,99 € sur Xbox Series (au lieu de 19,99 €) jusqu’au 14 juin prochain. Et donc, dès le 29 mars prochain, uniquement sur PS5 et Xbox Series, un nouveau service sera intégré à GTA Online, sobrement intitulé GTA+. Une offre premium permettant à ses bénéficiaires d’obtenir de nombreux avantages pour leurs sessions dans Los Santos.

Chaque mois, ces avantages seront mis à jour, mais cette première fournée nous donne déjà un aperçu de ce qui nous attendra dans les prochains mois. En effet, dès le 29 mars et jusqu’au 27 avril, les abonnés à GTA+ auront droit à :

500 000 GTA$ sur le compte Maze Bank,

La Principe Deveste Eight ainsi que son amélioration d’Hao’s Special Works en avant première,

L’atelier auto situé à La Mesa qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tuning à Los Santos,

Une dispense de frais de carte de membre du salon auto de LS,

Les propriétaire d’un Yacht pourront le transformer en Yacht de luxe Aquarius sans frais,

Un t-shirt Gussét grenouille et des hauts et short de sport Broker Prolaps,

Le motif Rayon X pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali,

Les GTA$ et RP triplés pour les épreuves de course d’Hao’s Special Works,

Réputation du salon auto doublée dans les épreuves de course de rue.

Afin de bénéficier de tous les bonus de GTA+, globalement cosmétiques donc, il faudra débourser chaque mois la (modique) somme de 5,99 €. Et c’est bien là le problème. Les avantages sont-ils à la hauteur de l’investissement demandé ? À notre sens, on est assez loin du compte et il nous paraît même assez discourtois de vouloir vendre un abonnement au prix aussi élevé (72 € par an quand même) pour « offrir » sur un jeu déjà rentabilisé depuis de très nombreuses années des cosmétiques et avantages dont la valeur pour Rockstar est proche de zéro.

Mais allons un peu plus loin dans l’analyse. Au-delà du cas spécifique de GTA Online pour lequel GTA+ pourrait générer, même avec un très faible taux de conversion, plusieurs millions de dollars (des vrais cette fois), ce sont aussi les répercussions sur le marché du jeu vidéo qui nous inquiètent. La rentabilité des productions vidéoludiques est au cœur des réflexions de tous les acteurs de l’industrie, mais il faut bien reconnaître que ces dernières années, les studios se sont montrés particulièrement créatifs pour nous faire passer à la caisse.

On est habitué maintenant aux DLC, aux season pass ou aux « pochettes surprises » chères à EA et son FIFA, mais voici qu’en plus de l’arrivée des NFT dans nos jeux (même si face à la grogne des joueurs, le calme semble revenu pour l’instant), les abonnements pour les jeux déjà payants de base arrivent. Rappelez-vous, une tentative déjà nauséabonde avait été faite en ce sens avec Fallout 1st pour Fallout 76, sans succès heureusement. Mais dans un hypothétique futur, rien n’empêcherait par exemple Rockstar de conditionner l’accès à des missions, ou même si l’on va plus loin, la possibilité de jouer à une éventuelle démo/bêta de ses prochaines productions uniquement à une portion de ses abonnés, avec du premium dans l’abonnement premium. Toute une panoplie d’échantillons gratuits qui pourraient disparaître au profit de ces offres payantes.

Mais nous n’en sommes pas encore là et ce sont in fine les joueurs qui décideront de la viabilité de ce type de service. Si le nombre d’abonnés n’est pas au rendez-vous, nul doute que Rockstar affinera son offre ou son prix. En outre, s’ils connaissent le succès, on risque de voir ce genre d’offres fleurir un peu partout, avec les abus inévitables qui les accompagneront (modes de jeu retirés d’un titre complet pour les lier à un abonnement par exemple) avec encore et toujours plus de deniers à débourser dans des « possessions » numériques. Triste avenir que l’on cherche à nous vendre encore une fois…