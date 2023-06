En attendant GTA VI, un remaster de Red Dead Redemption ?

C’est ce que semble indiquer une publication du « PEGI » coréen, repérée par Gematsu et qui évalue à nouveau le premier épisode de Red Dead Redemption dans un article différent de ceux consacrés à l’édition originale du jeu, à la compilation Undead Nightmare Collection, et à la version GOTY.

Un nouvel article, donc une nouvelle sortie ? Le jeu, contrairement à Red Dead Redemption 2, n’est jamais sorti sur PC. Des rumeurs lancées par des « insiders » avaient déjà évoqué un remaster du jeu, voilà un an, expliquant à l’époque que bien que Rockstar ait travaillé sur une telle édition, l’idée avait été abandonnée.

Sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox360, le jeu raconte la traque entreprise par John Marston, gangster repenti, forcé par le FBI qui a pris sa femme et son fils en otage, de chasser les membres du gang qu’il a quitté. C’est la suite de Red Dead Redemption II (qui était donc lui une préquelle – vous suivez ?), sorti huit ans plus tard et qui a eu le droit, lui, à une version PC.

Rockstar est censé être à l’heure actuelle totalement concentré sur le développement de GTA VI, qui n’a toujours pas de date de sortie, même si de petites touches d’infos sortent de temps à autre, comme le fait que l’un des personnages jouables sera, pour la première fois dans la série, un personnage féminin, et que l’histoire se passera à Vice City.

Alors, un Red Dead Redemption Remaster pourrait-il être une source de revenus « facile » pour boucler le budget de GTA VI ? Surtout si l’essentiel du travail avait déjà été effectué pour une publication envisagée il y a un an ou deux… Si on serait ravi de pouvoir se replonger dans la conquête de l’Ouest sauce Rockstar – Red Dead Redemption II reste l’une des expériences les plus mémorables de l’histoire du jeu vidéo –, on reste prudent quant à l’enthousiasme avec lequel accueillir un tel projet. On se souvient en effet que la sortie de la compilation GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ne s’était pas faite sans mal…