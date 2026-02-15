tt

Gothic 1 Remake : l’eurojank originel sortira en Juin

Gothic 1 Remake sortira le 5 Juin 2026

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

