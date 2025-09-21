Konami – Vers d’autres remakes de Metal Gear ?

Alors que Konami s’apprête à lancer dans le grain bain Silent Hill f la semaine prochaine, son autre franchise culte, Metal Gear, se porte actuellement pour le mieux. Et pour ça, même pas besoin d’épisodes inédits, la firme japonaise peut capitaliser sur la nostalgie. Après moins d’un mois d’exploitation et un premier jour à plus d’un million de ventes, Metal Gear Solid: Delta Snake Eater approcherait déjà des deux millions d’unités vendues. Alors forcement, cela donne des idées pour la suite.

Dans un tout nouveau sondage lancé en ligne à l’approche du Tokyo Game Show, Konami cherche manifestement à se renseigner sur les attentes des joueurs en termes de futurs remake pour la franchise Metal Gear. Au milieu d’autres questions plus générales, une bien plus spécifique et directe: « De quels jeux de la saga Metal Gear souhaiteriez-vous voir le remake ? ». Et c’est bien simple, tous les jeux principaux de la saga sont proposés, du premier Metal Gear (1987) à Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (2015), en passant par Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty ou encore Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot.

Alors, simple curiosité, ou véritable envie de tâter le terrain pour faire plaisir à une majorité de fans dans un futur plus ou moins proche ? Seul l’avenir nous le dira. Mais Konami pourrait bien chercher à imiter le modèle économique de Capcom avec la saga Resident Evil, à savoir d’occuper l’espace grâce à une alternance plutôt régulière entre remakes et épisodes inédits. Si tel devait être le cas, une chose est certaine, il y a du matériel pour voir venir durant de nombreuses années.

En fait, la vraie question n’est presque plus de savoir s’il y aura d’autres remakes de la saga tant cela semble évident, mais plutôt de savoir si, après l’accueil plus que mitigé réservé à Metal Gear Survive en 2018, et le départ d’Hideo Kojima, il reste encore des choses nouvelles à raconter dans cet univers. Rien n’est moins sûr. Et alors, la stratégie full-remake pourrait bien être activée. On pourrait d’ailleurs en savoir plus assez rapidement, lors d’un showcase dédié prévu le 25 septembre durant le Tokyo Game Show, le Metal Gear Production Hotline livestream.

On a souvent critiqué dans nos colonnes le trop-plein de capitalisation sur la nostalgie qui inonde le marché depuis plusieurs années, au détriment de l’inventivité. Malgré tout, voir dans les années futures un remake digne de ce nom des premières aventures de Solid Snake, qui rappelons-le, datent de maintenant presque quarante ans, pourrait tout de même être une jolie surprise. Des rumeurs courent depuis plusieurs années à ce sujet, incluant notamment le studio Blue Point Games, déjà à l’œuvre sur l’excellent remake de Demon’s Souls, sans aucune confirmation officielle.