tt

Konami – Vers d’autres remakes de Metal Gear ?

Konami pourrait programmer d'autres remakes de Metal Gear dans le futur

Tortuga76ers

Responsable d'agence de voyage vidéoludique: de Zanarkand à Hyrule, en passant par Yharnam ou Tamriel, accrochez vos ceintures, on embarque!

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Borderlands 4 – Le retour des aventuriers de l’Arche perdus !

Test Gloomy Eyes – Moi ce que j’aime, c’est les monstres

Test Everybody’s Golf Hot Shots – La licence au fond du trou