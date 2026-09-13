Genshin Impact – La mise à jour 7.1 célèbrera six ans de Teyvat

Ce 28 septembre, Genshin Impact aura six ans. Un anniversaire comme à chaque fois très attendu, les joueurs anticipant les récompenses qui sont habituellement offertes à cette occasion au pays des jeux à gacha. Entre personnages garantis, événements de célébration et du nouveau pour le mode Milliastra, il est clair que du contenu, il y en aura : reste à voir s’il sera à la hauteur.

Après être arrivé à Snezhnaya, notre Voyageur se retrouve à collaborer avec la Tsarine et ses Fatui afin d’établir un plan qui permettrait d’affronter Ronova, divinité supérieure ayant autorité sur la Mort. Une quête d’aventure qui devrait commencer à répondre aux questions posées il y a six ans déjà, lorsque notre personnage assistait, impuissant au vol du Gnosis du dieu du vent par les Fatui.

Un anniversaire (un peu) plus généreux que d’habitude…

Comme d’habitude, Hoyoverse reste bien avare quant aux récompenses d’anniversaire. Nous retrouverons encore une fois les traditionnels personnages permanents et vingts vœux offerts. Cependant, cette fois-ci, Da Wei, président de Hoyoverse, l’annonce, il y aura un petit plus : il sera également possible de choisir un personnage limité gratuit, dans une sélection de six proposés, pour les joueurs à jour dans l’histoire. Un cadeau qui devrait devenir récurrent pour les grandes occasions

Dans le même temps, alors que les affaires bardent dans le récit principal, il sera possible de prendre une pause bien méritée dans deux événements qui se voudront festifs. D’un côté, le jeu nous emmènera à Liyue pour célébrer le festival de la Désilune, où il sera possible de mettre la main sur une épée quatre étoiles. De l’autre, à Snezhnaya, un événement de bataille de boules de neige devrait égayer l’expérience de la région.

Si Genshin Impact se veut un peu plus généreux, c’est bien parce que la cadence des sorties s’accélère : on retourne à un rythme de deux nouveaux personnages cinq étoiles par mise à jour, avec Vesna et Vodyanista, qui partageront l’affiche en même temps.

Vesna, la jeune commandante de la Druzhna, sera une DPS renforçant les équipes formées autour des nouvelles mécaniques stellaires. Vodyanista, quant à elle, assumera un rôle de soutien, amplifiant les dégâts de l’équipe tout en apportant des soins. Elles seront disponibles lors de la première partie de la mise à jour, avant d’être remplacées par Skirk et Escoffier, qui feront leur retour.

Un anniversaire pas comme les autres…

Deux grands absents ont été remarqués lors de cette vidéo d’annonce : le premier, ce sont bien entendu les améliorations de qualité de vie, très attendues par les joueurs. Notamment, la possibilité de préparer des sets d’artefacts facilement transférables de personnage en personnage, qui était déjà très attendue, n’est toujours pas à l’ordre du jour. Pourtant, les deux autres jeux à gacha principaux du studio proposent un système du genre.

Plus embêtant à nos yeux, Hoyoverse semble lourdement réduire la voilure sur les célébrations en dehors du jeu. Ainsi, cette année, pas de concert ou d’événement particulier, qui pourtant permettaient de mettre le jeu en valeur d’une manière peu attendue dans le monde du gacha. C’était une tradition récurrente pour les jeux fétiches du studio, qui semble progressivement reculer.

Quelques récompenses en plus au sein du jeu, mais, finalement, quelque chose qui semble perdu. Est-ce par manque de temps, ou par désengagement du studio dans le jeu, difficile à savoir. Cependant, ce qui reste vrai, c’est que le calendrier de Hoyoverse n’a jamais été aussi rempli, avec au moins huit jeux connus en développement en même temps — et autant de moyens promotionnels à trouver…