GameSpain 2026 – La culture espagnole au service du jeu vidéo

À l’heure où le nombre de sorties jeux vidéo augmente chaque année, il est intéressant de souligner les initiatives permettant de mettre en avant certains titres indépendants. GameSpain est un évènement financé par le Ministère de la Culture espagnol dont le but est de faire la lumière sur l’industrie des jeux indépendants locaux. Ce sont 26 jeux aux genres variés qui ont été présentés. Ce qui en ressort, c’est que plusieurs studios ont fait le choix de mettre leur patrimoine à l’honneur afin de se démarquer.

Hidalgo par Infinite Thread Games

Un an après le lancement de son Kickstarter, la sortie d’Hidalgo se concrétise et devrait prendre place durant le troisième trimestre 2026. Le jeu est une adaptation du roman classique espagnol Don Quichotte de la Manche. C’est un jeu d’aventure jouable en coopération. Sa direction artistique prend le parti de faire contrôler au joueur des marionnettes à l’effigie des deux protagonistes du livre, progressant dans un monde fait de papier. La musique est aussi un support essentiel d’une ambiance qui transporte en Espagne avec l’utilisation de la guitare sèche, d’accords et de rythmes propres au flamenco et aux balades hispaniques.

Pecado [SD card] par Solid Neon

Dévoilé il y a trois mois par un trailer, on apprend pendant la GameSpain que le jeu devrait sortir pour le 1er trimestre 2026. Celui-ci est un jeu narratif à composante horrifique qui prend place dans « l’España profunda ». Les paysages et les apparitions sont typiques du folklore des ruralités très croyantes de cette partie de l’Espagne. L’utilisation du voxel et le rapport à la religion rappelleront le premier Silent Hill.

Dracamar par Petoons Studio

Prévu pour le premier trimestre 2026, le jeu espagnol avait déjà permis aux curieux de s’essayer à une démo il y a presque un an. Cet action plateforme 3D aux aires de jeu PS2, jouable en coop, se veut accessible à tous. Les designs s’inspirent de la culture catalane et il est même possible d’y jouer en catalan.

Crisol: Theater of idols par Vermila Studios

Dès à présent disponible sur Steam, ce jeu d’action horreur avec des aspects de survie se déroule sur une île fictive espagnole. Dans ce jeu, vous possédez une jauge de sang qui représente à la fois votre barre de vie et vos munitions. On retrouve l’utilisation du folklore religieux pour le design des ennemis et des décors qui ont un certain aspect cyberpunk et gothique.

Toymaker: Threats of joy par Uprising studios

Dans ce dernier jeu présenté à la GameSpain, il est question d’incarner un fabricant de jouets au début du XXe siècle, dans la ville d’origine du studio de développement, Salamanca, située au nord-ouest du pays. Le joueur doit y gérer sa boutique et créer des jouets selon ses envies et celles des différents clients dans une ambiance cosy. L’expérience narrative du titre encourage à renforcer les relations avec les personnages rencontrés, dont des figures historiques espagnoles, et faire des choix pour en apprendre plus sur la ville et ses habitants. Le titre est prévu pour le milieu de l’année 2026 et le studio lancera bientôt une campagne Kickstarter.

Quand chez nous, des Clair Obscur: Expedition 33 font des remous grâce notamment à une direction artistique qui déborde de culture proprement française, les studios espagnols auraient tord de se priver d’en faire autant. Ce serait un comble que le monde puisse aujourd’hui encore être marqué par Resident Evil 4, un jeu japonais qui s’inspire « très librement » du folklore espagnol et qu’un studio hispanique ne puisse traverser les frontières avec un titre un peu plus fidèle à cette culture.