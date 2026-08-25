Gamescom – Un Warlock séduisant, mais avec moins de Tricia Helfer ?

Après le raz de marée Baldur’s Gate 3, il fallait trouver un moyen de rebondir pour la licence Donjons & Dragons. Un Baldur’s Gate 4 signé par quelqu’un d’autre que Larian, occupé par le prochain Divinity, aurait été un gros risque. Un CRPG « à la BG3 » qui n’aurait pas été Baldur’s Gate 4 aurait été un risque plus important encore. Il fallait donc partir dans une autre direction, et c’est ce que fait Warlock à en juger par le trailer de gameplay présenté lors de l’Opening Night de la Gamescom.

La séquence fait la part belle au combat, et l’on comprend que le jeu sera plutôt orienté A-RPG. Mais Warlock n’oublie pas qu’il est un Donjons & Dragons, et le joueur semble avoir de nombreuses possibilités pour venir à bout des menaces qui se dresseront sur son chemin : cela passe par toute une collection de pouvoirs magiques dont la variété pourrait permettre autant de stratégies à mettre en œuvre lors des combats.

Les images sont plutôt convaincantes, et si l’on pourrait leur reprocher une direction artistique un peu trop proche de beaucoup d’autres trailers présentés dans la même soirée, il faut accorder à Warlock d’abord le fait que la vidéo a été réalisée via une version alpha du jeu, et que ce dernier risque de beaucoup évoluer d’ici sa sortie. Il faut aussi et surtout rendre à César ce qui est à César : la licence Donjons et Dragons date de 1974 ! Alors si l’on a une impression de déjà vu face aux images de Warlock, c’est peut-être surtout parce que de nombreux autres jeux se sont inspirés de D&D, et pas l’inverse !

Tricia Helfer en version alpha ?

Ce n’est pas la première fois que l’on voit des images du jeu : il avait déjà été montré lors de la dernière édition des Game Awards, présenté sur scène par l’actrice Tricia Helfer, inoubliable Numéro 6 dans Battlestar Galactica, qui devait incarner l’héroïne à qui elle prêtait ses traits. Or, non seulement il n’a pas du tout été fait mention de l’actrice, mais le personnage semble avoir été remodélisé : son visage a changé, sa coiffure aussi, et la ressemblance avec Tricia Helfer est désormais un peu vague…

Pourtant, dès sa diffusion lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom, l’actrice a partagé le trailer sur X et semble donc toujours liée au projet. Comme nous le mentionnions ci-dessus, les images présentées à la Gamescom sont issues d’une version alpha du jeu, et il est très possible que le personnage soit retravaillé d’ici à sa publication. En tous cas, on l’espère : il serait regrettable d’avoir une actrice comme Tricia Helfer au générique d’un jeu, et de ne pas la reconnaître sous les traits du personnage qu’elle incarne…

Warlock est annoncé pour 2027, sur PC, PS5 et Xbox.