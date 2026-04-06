Frédéric Raynal (Alone in the Dark) relance Pop Corn, mais pas pour tout le monde

C’est l’un des grands noms du jeu vidéo français, et l’un des grands noms du jeu vidéo tout court. Un nom qui a encore pris de l’importance quand, 18 ans après la sortie de Resident Evil, Shinji Mikami a finalement reconnu que s’il n’avait pas joué à Alone in the Dark, le survival horror de Capcom serait devenu un FPS… Frederic Raynal est ainsi le véritable père fondateur du genre survival horror, rien que ça, mais a également participé au développement de Little Big Adventure et plus récemment de 2Dark. Et aujourd’hui, c’est un autre de ses classiques qu’il souhaite ressusciter : Pop Corn.

Sorti en 1988, Pop Corn est un casse brique, comme Breakout ou Arkanoid. Le jeu avait plusieurs spécificités à sa sortie, comme celle d’accueillir jusqu’à 9 joueurs sur une même partie, mais aussi un système de « freeware », soit une distribution complètement gratuite !

Travail de mémoire

Ce projet de ressortie n’est pas le premier (le jeu avait été réédité en bundle avec Little Big Adventure 2 en 1997, et en version mobile en 2013), mais il arrive avec une histoire particulière. Il y a quelques temps, ainsi que le raconte VideoGamesChronicle, un amis de Frédéric Raynal, David Mekersa, cherchait une idée de jeu à utiliser comme objectif d’un cours sur la programmation de jeux pour Mega Drive. Frédéric Raynal pensa à Pop Corn, et commença à en développer une adaptation en ayant à l’esprit qu’il fallait que le code soit rédigé de façon « pédagogique ». Hélas, David Mekersa a contracté une maladie grave qui l’emporta avant que le projet ne puisse-t-être mené à bout.

Raynal a alors décidé de poursuivre son travail sur le jeu en hommage à son ami. Ce qui explique que le titre est prévu pour sortir sur Mega Drive, et sur Mega Drive seulement. C’est en effet une véritable cartouche destinée à la console de SEGA qui est proposée aux « backers » du projet, financé par crowdfunding via Kickstarter.

Pop Corn 2026 sera livré avec un contrôleur sur mesure, une sorte de molette qui rappellera les les contrôleurs des premières consoles Pong commercialisées dans les années 70. Et comme la cartouche, il s’agit d’un véritable contrôleur Mega Drive, muni d’un port DB-9 (le port manette qu’on trouvait sur les consoles SEGA et les ordinateurs de l’époque, comme les Amstrad CPC ou les Amiga…), et non pas d’une connectique USB. Aucune chance donc, sans bricoler, de l’utiliser sur PC avec une ROM du jeu.

Un projet à l’histoire assez particulière, un peu sombre, qui s’adresse aussi à un public de niche. Une histoire de mémoire du jeu vidéo, mais aussi de mémoire d’un ami disparu. Une histoire de passion surtout, destinée à des passionnés ; qui possèdent et jouent encore sur une SEGA Mega Drive fonctionnelle. Ce n’est probablement pas le projet le plus facile à financer sur la plateforme. Il reste un mois à Frédéric Raynal pour atteindre son objectif, qui en est déjà à un peu plus de 50%.