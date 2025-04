Test Commandos: Origins – Un reboot séduisant mais à destination de qui ?

Si, comme beaucoup, vous avez eu un PC au sortir des années 90, le nom de Commandos ne doit pas vous être étranger. Série débutée en 1998, la création de Pyro Studios a très vite su se faire une place dans le cœur des amateurs de stratégie en temps réel. Aujourd’hui, après quatre opus de stratégie en temps réel et un FPS, Claymore Game Studios arrive avec un premier reboot de la série placé sous le signe des origines des opérations de sabotage et d’infiltration. Jeu d’action tactique en temps réel par excellence, Commandos est une série taillée pour les joueurs les plus méthodiques et patients.

Chaussez vos plus belles rangers, lustrez votre sifflet et remontez votre piège à ours, votre infiltration derrière les lignes ennemies commence maintenant !

(Test de Commandos: Origins sur PS5 réalisé à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Il était une fois : une équipe héroïque

1940, Afrique du Nord. Un sapeur de sa majesté se dirige vers une prison militaire pour échanger avec un détenu. L’homme en question est un soldat d’élite, un béret vert, un commando. La proposition du sapeur est simple : joindre leur force pour enrayer la machine de guerre nazie qui embrase l’Europe. Leur mission ne sera pas de tout repos et pour cela ils devront s’adjoindre les services d’autres professionnels de l’action, d’autres commandos. Bienvenue derrière les lignes ennemies et n’oubliez pas, la meilleure arme : c’est votre équipe !

Au fur et à mesure de votre avancée, vous aurez la possibilité d’incarner et de recruter plusieurs personnages aux compétences riches et variées. Le béret vert peut grimper sur les poteaux et attirer les ennemis grâce à une radio posée au sol, le sapeur a la possibilité de dissimuler des pièges sous les bottes de l’occupant et le tireur d’élite peut faire mouche sur des cibles éloignées. Tous sont complémentaires et aucun ne sera de trop pour accomplir les périlleuses missions qui vous attendent. Ce qu’il faut absolument savoir avant de partir ramper sous les barbelés, c’est que Commandos: Origins est avant tout un jeu d’infiltration.

Le nerf de la guerre : l’infiltration

Dès vos premières minutes de jeu, vous allez vite comprendre une chose essentielle. Dans Commando: Origins, l’action n’est en rien récompensée. Bien sûr, vous aurez parfois le loisir de vous servir d’une arme à feu ou d’envoyer valdinguer une grenade aux pieds de la vermine nazie. Oubliez vos rêves d’échanges de tir fiévreux de Modern Warfare ou d’infiltration musclée à la Medal Of Honor, ici la détection est très souvent synonyme d’échec. Les différents héros de guerre que vous aurez l’occasion d’incarner possèdent chacun une compétence particulière et des accessoires, armes et gadgets leur permettant de se rire de leurs ennemis tout en restant caché dans un tas de foin ou de neige.

Sachez également que déclencher une alarme n’est en rien synonyme d’échec. Dans la plupart des missions, vous aurez le droit à trois tentatives. Au fur et à mesure du déclenchement des alarmes, les ennemis sont plus nombreux et plus vifs. Ainsi, ils accéléreront le pas lors de leurs rondes et fouilleront aléatoirement les cachettes mises à disposition. Mais perdez un seul membre de votre équipe au combat, et ça sera la fin. Prudence est donc mère de sûreté lors de l’appréhension et de l’accomplissement de vos missions.

Mais tuer sans se faire voir est nettement plus complexe qu’il n’y paraît. Chacun de vos adversaires aura un trajet et une attitude qui lui est propre. Il vous faudra longuement observer le terrain avant de planifier vos différents mouvements. Pour cela, vous pourrez, au choix, sélectionner l’un des ennemis présents dans votre champ de vision pour observer l’amplitude et la direction de son cône de détection, ou activer une vue tactique vous permettant de marquer chaque menace présente et identifier la direction de leur regard. Ces différentes options sont plus ou moins présentes et accessibles selon le mode de difficulté sélectionné en début de partie.

Un bon soldat suit les ordres

Comme dit précédemment, Commandos: Origins est un jeu de stratégie en temps réel, et les développeurs de chez Claymore Game Studios ont implémenté une nouveauté facilitant les approches. Cette nouveauté, c’est le command mode. Ce dernier permet donc de mettre le jeu en pause sans limite de temps et déplacer les fantômes de vos commandos pour planifier et exécuter des actions de manière synchronisée ou en cascade. Besoin de neutraliser deux gardes en même temps pour éviter de déclencher une alarme ? Ou de faire progresser vos opérateurs de manière fluide et avec un timing redoutable ? Le command mode vous aidera à réaliser vos objectifs.

Vous passerez beaucoup de temps dans cette pause tactique. Dans un premier temps pour mieux appréhender et comprendre son fonctionnement, puis pour progresser plus simplement. Chaque action entreprise par le biais de cette pause doit être mûrement réfléchie pour ainsi vous éviter un échec des plus frustrants pour peu que vous n’ayez pas sauvegardé.

Entre excitation et frustration

Certes, Commandos: Origins tente de s’ouvrir à un plus large public avec de nouvelles mécaniques de gameplay et une refonte de son interface rendant plus lisible l’action, mais ce reboot n’en reste pas moins incroyablement frustrant par moment.

Aucune erreur n’est pardonnée et les problèmes liés à l’IA des ennemis et au timing parfois trop serré des actions réalisées dans le command mode peuvent vous faire passer un mauvais moment lors de certaines phases d’approches. Lors de la planification, l’aventure peut prendre des airs de « die & retry ». Nos actions et réflexions ne font pas toujours mouches et la compréhension de la logique des ennemis peut parfois nous déstabiliser, mais les développeurs ont toutefois eu la bonne idée de mettre en place un système de sauvegarde rapide avec une simple pression du pad tactile de la manette PS5.

Mais depuis la sortie et les différents patchs déployés, nos sauvegardes ont tout bonnement disparues et le soft semble s’être adapté à une jouabilité PC qui freine grandement les joueurs PlayStation. De gros problèmes de scripts ont fait leur apparition et les patchs semblent faire plus de mal au jeu qu’autre chose…

Commandos: Origins est un reboot rafraichissant, qui fera plaisir à tous les aficionados d’action tactique qui demande plus de neurones que de muscles. Les équipes de Claymore Game Studios ont su dépoussiérer le genre avec brio pour livrer une copie plus grand public qu’à l’époque mais pas dénuée de défauts.

Les nouveaux venus à la recherche d’une expérience plus posée qu’à l’accoutumée trouveront sûrement chaussure à leur pied mais pour le plus grand public adepte de gameplay plus arcade, l’investissement ne sera pas forcément nécessaire. Et dans l’état actuel du soft sur console, l’investissement est à proscrire.