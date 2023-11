Star Wars : Empire at War - Le RTS fait de la Résistance

Nous sommes en 2006 lorsque Star Wars: Empire at War, le jeu de stratégie en temps réel de Petroglyph Games autour de la célèbre licence de George Lucas, fait son arrivée dans les boutiques. Au-delà de la popularité de la franchise, rien n’augurait que ce titre rencontrerait un succès particulièrement remarquable sur la durée. Et pourtant, force est de constater que, dix-sept ans après sa sortie, il est toujours soutenu par sa communauté et entretenu par ses développeurs, qui viennent d’ailleurs tout juste de publier un patch 64-bits pour améliorer la compatibilité du jeu avec les ordinateurs récents.

Alliance rebelle ou Empire galactique ? L’univers de la saga Star Wars ne manque pourtant pas d’œuvres vidéoludiques mettant en scène le combat des deux factions pour le contrôle de la galaxie. Du populaire Star Wars: Knights of the Old Republic au tout récent Star Wars Jedi: Survivor, en passant par les différentes versions de Star Wars: Battlefront, les adeptes de Luke Skywalker (ou de Dark Vador…) ont ainsi des dizaines de jeux à se mettre sous la dent pour manier le sabre laser. Pourtant, Star Wars: Empire at War semble être resté sans véritable successeur dans le genre de la stratégie en temps réel.

Il faut dire que le genre du RTS, qui a connu son heure de gloire entre les années 90 et la première moitié des années 2000, semble être depuis quelque peu tombé en désuétude. Beaucoup de titres de l’époque, à l’image du populaire Le Seigneur des anneaux : La Bataille pour la Terre du Milieu, sont devenus introuvables, tandis que les héritiers du RTS, tels que les jeux d’arène en ligne et les tower defense, se sont imposés en tant que genres à part entière et lui ont progressivement volé la vedette. Alors, pour les nostalgiques de la stratégie en temps réel, la meilleure solution reste encore de maintenir en vie les jeux de l’époque.

En effet, la longévité de Star Wars: Empire at War doit beaucoup à ses joueurs, qui se sont emparés des possibilités de modding pour proposer une multitude de scénarios personnalisés permettant de renouveler l’expérience. Ces contenus ont d’ailleurs été rendus accessibles via le Steam workshop en 2017, lorsque le mode multijoueur a fait son retour après trois ans de fermeture des serveurs. En 2021, Petroglyph avait en outre collaboré avec la communauté des moddeurs afin de restaurer certaines cartes qui n’avaient jusqu’alors été rendues disponibles que sur certaines éditions physiques du jeu.

Ainsi, Petroglyph lui-même n’est pas en reste, s’agissant de s’assurer de la pérennité de son jeu. Star Wars: Empire at War a en effet connu des mises à jour régulières de la part de son développeur, qui a gardé à l’œil les bugs et problèmes d’équilibrage pendant toutes ces années. Cependant, ce patch, qui permettra au RTS de tourner optimalement sur les systèmes 64-bits (et implémentera au passage un certain nombre de corrections), représente la plus grosse mise à jour qu’il ait connue récemment, ce qui pousse même certains joueurs à espérer qu’une suite serait en préparation.

Si rien ne permet à ce jour d’appuyer cette hypothèse, cette mise à jour de Star Wars: Empire at War intervient en tout cas au moment même où les rumeurs explosent concernant l’annulation du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, qui semble en effet traverser une mauvaise passe. L’original, sorti en 2003, a pourtant lui aussi réussi l’exploit de garder une place à part dans le cœur des joueurs.