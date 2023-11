Star Wars KOTOR – Le remake en eaux troubles

Alors que les grands studios nous offrent sans vergogne des clones de leurs jeux passés, ou bien des remasters sans grand intérêt de jeux récents (TLOU2, *tousse*), il existe pourtant un grand nombre de jeux qui mériteraient bien un remaster, un remake ou une suite. Si nous avions pu évoquer par le passé le gâchis énorme de ne pas saisir l’opportunité de retoucher à Star Wars: Empire At War, l’iconique Star Wars KOTOR (et SWTOR) n’est pas en reste.

Star Wars KOTOR demeure toujours incroyablement populaire malgré son âge vénérable et ses visuels d’une autre époque. Le titre brille par sa narration et l’abondance de personnages iconiques, bien écrits, bien doublés, le tout servi par une expérience RPG où le joueur est libre de suivre la morale et l’allégeance qui lui plaisent le plus. Presque tout ce qui fait défaut dans les grandes productions contemporaines.

Pourtant, et alors même que Larian vient de démontrer que les RPG -quand ils sont faits avec passion et une vision d’ensemble respectueuse des joueurs- attirent et séduisent des joueurs peu familiers du genre, on aurait pu croire qu’un studio aurait ramassé cette pépite d’or qui traînait par terre et en aurait fait quelque chose. Las, nous étions déjà inquiets, il y a deux mois, lorsque le contenu promotionnel qui teasait un éventuel remake était discrètement retiré de YouTube et Twitter par Sony, et il semblerait bien que le projet est bel et bien au point mort.

En effet, d’après l’insider Jeff Grubb lors de son Game Mess Mornings show, (à partir de 56:40), le projet semble purement et simplement abandonné :

« Je veux juste clarifier ceci pour tout le monde, personne ne travaille sur ce jeu en ce moment. Il faut juste arrêter, Personne, nulle part et d’aucune manière ne travaille actuellement sur ce jeu. Je ne pense pas que ce soit réellement une surprise pour vous (ndlr, les auditeurs), tout le monde l’avait deviné lorsque Sony a retiré les clips marketing des réseaux sociaux, mais je vous confirme à 100% que personne ne travaille sur ce remake. »

Jeff précise que le projet aurait été mis en pause il y a un an, après qu’une première démo du jeu produite en interne aurait connu un développement difficile et conduit au licenciement du directeur créatif et artistique du remake. Plus loin, le groupe Embracer est largement pointé par les deux animateurs du show, dénonçant ses pratiques et les dégâts causés par l’entité au sein de l’industrie, notamment par sa politique d’achat à outrance de licences pour les laisser tomber derrière, incluant, par exemple, l’acquisition récente de la franchise du Seigneur des Anneaux.

Le remake de Star Wars KOTOR n’est pas officiellement mort et enterré mais un pessimisme réaliste est de mise, d’autant que le géant suédois a récemment licencié 900 employés et annulé 15 jeux en développement parmi l’amalgame de studios en sa possession, dans un contexte de difficultés financières importantes et l’annulation d’un accord d’une valeur de deux milliards de dollars avec le géant saoudien Savvy Group.

Un nouvel espoir pourrait venir du côté de Disney, par le biais de Lucasfilms, pour la reprise du projet de remake ; mais d’aucuns diraient que Revan et Kreia ont mérité qu’on les laisse tranquilles, et que si certains veulent connaître leur histoire et vivre l’aventure Star Wars KOTOR, il leur faudra alors passer par le jeu original qui représentera certainement toujours un monument du jeu vidéo ainsi que la meilleure expansion du lore de l’univers de Star Wars.